Будущее за биомониторингом

Природа Арктики очень чувствительна и требует постоянного внимания к ее состоянию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Основой управленческих решений в сфере экологии должен быть мониторинг природных явлений. Об этом Евгений Боровичев, директор Лаборатории устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики, к.б.н., заместитель председателя Кольского научного центра РАН по научной работе, рассказал в ходе заседания дискуссионного клуба ЛУР «Биоиндикация и биомониторинг в Арктике» 27 ноября.

Природа Арктики очень чувствительна и требует постоянного внимания к ее состоянию. Здесь ключевую роль играют комплексные наблюдения за происходящими процессами и явлениями в окружающей среде и прогноз этих изменений, то есть регулярный мониторинг.

«В заповедниках Мурманской области уже много десятилетий накапливаются ряды данных о климатических изменениях, об изменениях численности животных и растений. В Институте проблем промышленной экологии Севера уже более 30 лет ведутся комплексные исследования за состоянием водных и наземных экосистем. На этих основаниях можно делать глубокие выводы. Мониторинг необходим не только для того, чтобы удовлетворить научное любопытство, но и в качестве основы для принятия управленческих решений и нормативно-правовых актов, направленных на охрану окружающей среды. Это касается в первую очередь нормирования содержания химических элементов, в том числе тяжелых металлов, в природной среде», – считает Евгений Боровичев.

В ходе заседания участники обменялись опытом организации биомониторинга. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ходе заседания участники обменялись опытом организации биомониторинга. Заместитель директора по экологическому просвещению и международному сотрудничеству заповедника «Пасвик» Александра Синяк рассказала о том, как на охраняемой территории отслеживают численность и состояние животных и растений.

«Экологический мониторинг атмосферного воздуха ведут автоматизированные комплексы в Никеле, Заполярном, Мончегорске, в Апатитах, самом Мурманске, в Кандалакше, Ковдоре, Североморске. Из года в год их количество постоянно увеличивается, они обеспечивают непрерывный контроль содержания основных и специфических вредных веществ в атмосферном воздухе. Ситуация реально улучшается, но в отношении всей России и Северной Европы регион остается проблемным. Огромное количество атомных объектов – суда, база северного флота, хранилища радиоактивных отходов – требуют внимательного и постоянного контроля», – сообщила Анна Фофанова, Доцент кафедры экономики мурманского филиала РАНХиГС.

Заведующая кафедрой естественных наук МАГУ Лариса Милякова рассказала о том, что в университете создана лаборатория мониторинга и охраны окружающей среды и природных систем Арктики, которая занимается в том числе мониторингом.

Особо было отмечено значение «гражданской науки» в проведении регулярного мониторинга. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Мы надеемся на некий большой рывок в связи с тем, что накапливается очень обширный материал по разным вопросам. Нам интересно, что делается у наших коллег в разных областях поэтому приглашаем к сотрудничеству» – сообщила Милякова. Доцент этой же кафедры Евгения Александрова рассказала о том, что при МАГУ уже несколько лет ведутся работы по биомониторингу силами старшеклассников. Некоторые из первых слушателей уже окончили вуз и теперь работают в области экологии.

Особо было отмечено значение «гражданской науки» в проведении регулярного мониторинга. Одним из таких инструментов служит интерактивная карта экологических проблем Баренц-региона, созданная совместно Кольским научным центром РАН и Проектным офисом развития Арктики. Проект barentsmap.com помогает каждому жителю региона узнать о том, какие предприятия сосредоточены на территории и как они влияют на окружающую среду.

«Дискуссионный клуб» — одна из программ экспертного центра «ПОРА». Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

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