Медсестра из Апатитов победила в конкурсе «Лучшая медицинская сестра Мурманской области»

По ее словам, больших сложностей не возникло, потому что заданий было немного, а времени на подготовку достаточно. Фото: Личный архив.

В Заполярье уже в 18-й раз проводится конкурс профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра Мурманской области». В этом году номинацией мероприятия стала «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи».

Первый тур прошел еще в январе, благодаря чему были отобраны 10 работниц из 8 медицинских учреждений. Во втором туре, состоявшемся в марте, участницам предлагалось оформить постер на тему «Применение методов бережливого производства в поликлинике» и подготовить презентацию. Третий – завершающий - этап конкурса, который прошел 28 октября, включал в себя индивидуальные задания, решение тестов и ситуационных задач. Оценивались знания медсестер, их подход к работе с пациентом и навыки коммуникации. Из-за коронавируса все это проводилось дистанционно.

Победительницей стала старшая медсестра Апатитско-Кировской центральной городской больницы Анастасия Горчакова. В качестве награды она получила 60 тысяч рублей. Второе место заняла Юлия Крутяк из Мурманского психоневрологического диспансера, получившая 40 тысяч рублей. Третье место досталось Екатерине Рогулевой из Мурманской областной больницы имени Баяндина, за что ей вручили 20 тысяч рублей. Кроме этого каждой из участниц вручили памятные подарки.

«Комсомольская правда»-Мурманск» пообщалась с Анастасией Горчаковой, которая впервые участвовала в подобном конкурсе.

- Честно говоря, я пока до конца не осознаю, что мне удалось занять первое место. Это очень неожиданно. Хотелось бы еще раз поблагодарить Светлану Колычеву, моего научного руководителя. Она верила в мою победу больше, чем я. Организация конкурса была на высшем уровне. В целом остались только положительные впечатления, было очень интересно, - делится эмоциями победительница.

По ее словам, больших сложностей не возникло, потому что заданий было немного, а времени на подготовку достаточно. Однако волнение все же присутствовало.

В конкурсах профессионального мастерства очень важным является опыт, который помогает раскрыть участникам свои знания, а также любовь к своему делу.

- В профессии я уже 9 лет. Сначала окончила Шуйский медицинский колледж в Ивановской области. Стала фельдшером, так как всегда хотела работать на скорой помощи, но не сложилось. Я много где трудилась - и в психиатрической больнице, и в стационаре кардиологического отделения. Сейчас уже пять лет как перешла в поликлинику. Моя работа мне нравится, - делится опытом Анастасия.

Победительница также отметила, что последний год она занимает пост старшей медсестры, поэтому ее работа больше связана с кадрами, чем с людьми. Но пандемия касается всех работников сферы медицины.

- Очень сильно влияет эпидемиологическая ситуация, но мы стараемся не поддаваться панике, а работать оперативно и слаженно. Конечно, хочется, чтобы это все поскорее закончилось и стационары вернулись в прежний режим. Надеюсь, после Нового года что-то изменится, - рассказывает медсестра.

В таких условиях может возникнуть профессиональное выгорание, но людям, работающим в медицине, нужно как-то с этим справляться.

- У меня выгорания никогда не было. Наверное, пока рано. Но думаю, что ощущение того, что ты нужен людям и твоя работа кому-то помогает, вселяет надежду и желание работать, - поделилась мыслями Анастасия.

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