Бюджет Мурманской области на 2021 год будет дефицитный, но социально ориентированный

Бюджет 2021 года и на плановый период до 2023 года еще будет не раз корректироваться до своего утверждения. Фото: gov-murman.ru.

Конец года – самое время планировать бюджет на будущие 12 месяцев. Этой работой сейчас активно занимаются во всех муниципалитетах Мурманской области, а также тщательно изучаются статьи доходов и расходов региональной казны. В этом году это задача повышенной сложности.

Строго говоря, составлять областной бюджет сложно каждый год. Но в 2020-м ситуация обострилась из-за пандемии коронавируса. Она изрядно насолила предпринимателям, у которых упали доходы, а правительство пришло им на выручку, бросив спасательный круг в виде налоговых льгот. Но что для бизнеса хорошо, для экономики – убытки. О том, сколько заработаем и сколько потратим, говорили на заседании правительства Мурманской области.

Фото: Министерство финансов Мурманской области.

- Бюджет 2021 года в Мурманской области сохранит социальную направленность; в приоритете – расходы для улучшения жизни северян – на социальную поддержку, здравоохранение, образование, благоустройство.

Над важнейшим финансовым документом региона мы работали три с половиной месяца. Сейчас его рассматривают депутаты Мурманской областной Думы, которым предстоит принять бюджет в конце текущего года, - сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

Если в предыдущие годы удавалось надеяться на профицит нашего бюджета и он даже бывал таковым, то в 2021 году увидим минус.

Общий объем доходов на следующий год равен 82,4 миллиарда рублей, расходов – 86,4 миллиарда рублей.

Фото: Министерство финансов Мурманской области.

Несмотря на тяжелые времена, был проиндексирован ряд расходов: на социальные выплаты, бесплатное питание для школьников и оплату коммунальных услуг. На реализацию национальных проектов хотят заложить 9,8 миллиарда рублей, в том числе 6,7 миллиарда от этой суммы поступят из федерального бюджета.

Самый большой кусок пирога получит образование – 20,3 миллиарда рублей, следом идут социальная поддержка – почти 17 миллиардов, медицина – 14 миллиардов, финансы – 7 миллиардов, развитие транспортной системы – 7 миллиардов, комфортное жилье и городская среда – 5,7 миллиарда.

Мероприятий, на которые будут идти бюджетные деньги, много. Но если коротко перечислить некоторые пункты, то средства запланированы на капитальный ремонт девяти поликлиниками (в Кандалакше, Ревде, Никеле, Заполярном, Мурмашах, Ковдоре, Мончегорске, Оленегорске, Мурманске), строительство трех амбулаторий (на 27 километре железной дороги Мончегорск-Оленья, в Североморске-3 и Кильдинстрое), трех школе в Мурманске и капитальный ремонт школы тоже в облцентре, строительство пяти детских садов (два в Мурманске, Североморске, Мурмашах, Алакуртти). Также в центрах соцподдержки и учреждениях социального обслуживания планируется замена компьютерной техники. 50 миллионов рублей будет направлено на создание временных рабочих мест для тех, кто потерял работу. 431 миллион рублей – на региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», 101 миллион – на проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

286 миллионов рублей потратят на строительство ФОКов в Кандалакше и Заозерске, а также бассейна во флотской столице, 4,4 миллиона рублей – на движение КВН, 11,5 миллиона рублей – на создание трех открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив. 91 миллион рублей нужен на подготовку муниципалитетов к зиме, 508 миллионов – на переселение живущих в аварийном жилье, 119 миллионов – на единовременному выплату многодетным семьям, которые хотят улучшить жилищные условия, 52,8 миллиона – выплату молодым семьям на покупку жилья.

Фото: Министерство финансов Мурманской области.

Острый вопрос – стройки и капремонт. На капитальный ремонт многоквартирных домов заложено 250 миллионов рублей, 234,8 – строительство и реконструкцию кладбищ (в Мончегорске, Никеле, Заполярном, Сафоново, Оленегорске, Нивском), 231,2 миллиона – на строительство жилых домов в Мурманске на улице Бондарной.

В правительстве понимают, как сложно планировать доходы и расходы на год вперед. В 2020 году миллионы из резервного фонда пошли на борьбу с пандемией, а все планы оказались под угрозой невыполнения. И все-таки в правительстве рассчитывают, что многие расчеты будут верны.

- Планируем, что по итогу 2021 года доходы региона увеличатся. Кроме того, мы рассчитываем на дополнительную «подушку безопасности» - платежи главных налогоплательщиков, которые не остановили производство, а значит, принесут доходы в бюджет. В 2021 году эти средства направим на развитие социальной сферы и здравоохранения. С помощью федеральных средств мы продолжим заниматься улучшением дворов, дорог и городской среды. Специально с 1 января вносим изменения в порядок закупок и сократим сроки сдачи важных объектов. Контролировать процессы будем с помощью цифрового контроля через Центр управления регионом. Как и обещал, мириться с ремонтов фасадов и дорог в ноябре не будем.

Фото: Министерство финансов Мурманской области.

Пока бюджет на рассмотрении, поручил коллегам рассчитать объем выделения дополнительных средств на школьное питание, чтобы наши дети питались вкусной и полезной едой, - уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Бюджет 2021 года и на плановый период до 2023 года еще будет не раз корректироваться до своего утверждения. Поучаствовать в обсуждении могут и северяне в ходе публичных слушаний. В этом году из-за пандемии они пройдут заочно.

- Участниками публичных слушаний по проекту закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» могут быть граждане Российской Федерации, обладающие избирательным правом, место жительства которых расположено в пределах территории Мурманской области. Лицам, желающим принять участие в публичных слушаниях, необходимо в срок с 25.11.2020 по 08.12.2020 направить свои предложения на электронный адрес Мурманской областной Думы (post@duma-murman.ru) с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства физического лица или наименования, адреса юридического лица, а также фамилии, имени, отчества руководителя (представителя) данного юридического лица. Телефоны для справок: 401-715, 401-725, - сообщили в министерстве финансов Мурманской области.

Электронная брошюра «Бюджетный гид: областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также иные материалы к законопроекту размещены:

- на сайте Министерства финансов Мурманской области в разделе «Открытый бюджет»:

- на информационно-аналитическом портале бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех»:

- на сайте Мурманской областной Думы

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