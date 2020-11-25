Клиентам «ФИНАМа» в Мурманске теперь доступны и банковские услуги

Для юридических лиц Банк ФИНАМ предоставляет возможность открытия расчетных счетов, ведения зарплатных проектов, а также комплексного сопровождения участников внешнеэкономической деятельности и исполнителей государственных контрактов. Фото: ФИНАМ.

Уже много лет группа компаний «ФИНАМ» предлагает жителям Мурманска широкий спектр инвестиционных услуг и решений по управлению капиталом. А с 2020 года, с переездом «ФИНАМа» в новый комфортабельный офис и открытием подразделения собственного банка, клиенты группы получили еще больше возможностей на финансовых рынках.

Офис компании «ФИНАМ» в Мурманске располагается по адресу: улица Полярные Зори, 2

Жителям и предприятиям региона брокер предоставляет широкую линейку инвестиционных услуг: консультационные услуги по вопросам эффективного управления финансами, проведения и оформления сделок на бирже и особенностям различных инвестиционных продуктов. Решения каждому клиенту предлагаются индивидуально на основе анализа финансовых возможностей и уровня риска. С открытием кредитно-кассового офиса Банка ФИНАМ у мурманчан появилась возможность оформить депозит, обменять валюту и получить другие классические банковские услуги, а также инновационные финансовые решения, такие как карта «Брокер+» с выгодными ставками и высоким кэшбеком, и участие в программе лояльности.

Для юридических лиц Банк ФИНАМ предоставляет возможность открытия расчетных счетов, ведения зарплатных проектов, а также комплексного сопровождения участников внешнеэкономической деятельности и исполнителей государственных контрактов.

Помимо брокерского обслуживания и комплексных инвестиционно-банковских услуг по выгодным тарифам, клиенты могут воспользоваться и дополнительными продуктами «ФИНАМа»: торговым терминалом FinamTrade, который заслуженно считается одним из лучших на рынке, сервисом автоследования Comon.ru (позволяет торговать на бирже профессионально даже новичкам, повторяя сделки опытных трейдеров) или специальными структурными продуктами и уникальными предложениями.

В рамках акции начинающие инвесторы, открывшие и пополнившие ИИС на определенную сумму до конца года, получат дополнительные подарки от «ФИНАМа». Фото: ФИНАМ.

Кроме того, брокер регулярно проводит акции, которые помогают получить ещё больше выгоды от инвестиций на фондовом рынке. Например, в настоящее время действует акция «Супер ИИС – 2020» которая позволяет получить максимум от открытия индивидуального инвестиционного счета. В рамках акции начинающие инвесторы, открывшие и пополнившие ИИС на определенную сумму до конца года, получат дополнительные подарки от «ФИНАМа»: при пополнении на сумму от 30 тыс. до 100 тыс. рублей – онлайн-курс «Начинающий», а также бесплатное консультационное обслуживание сроком на 30 дней, а при пополнении счета на сумму от 100 тыс. рублей – также онлайн-курс и бесплатное подключение на месяц к одной из шести самых популярных стратегий сервиса автоследования Comon.ru.

Более подробная информация об услугах, предоставляемых группой компаний «ФИНАМ» в Мурманске, можно узнать по телефону (8 8152) 567-977 или электронной почте _murmansk@corp.finam.ru.

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