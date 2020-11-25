Сначала за партой с ручкой, а потом в поликлинике с термометром

Студенты помогают измерять температуру посетителям поликлиник. Фото: МАГУ.
Врачам бы сейчас, во время пандемии, еще несколько пар рук, как у бога Шивы, чтобы все успевать. Такими «руками» становятся студенты-волонтеры, которые берут на себя посильную работу, чтобы разгрузить медработников.
Ребят можно увидеть на входе в филиалы поликлиники № 2, в детской поликлинике № 4 и Мурманском многопрофильном центре им. Н. И. Пирогова, где они проводят бесконтактную термометрию, в call-центрах – добровольцы отвечают на звонки пациентов. Также они развозят по домам бесплатные противовирусные лекарства и те, что выдают по рецепту.
- Группы быстрого реагирования были созданы в марте 2020 года. Осенью из-за ухудшения эпидситуации волонтерскую помощь усилили. Весной участники команды помогали медикам перепрофилировать клиники под инфекционные обсервации, довозили врачей до дома и на работу, совместно с предпринимателями доставляли медикам «красной зоны» горячие обеды, - рассказывает один из координаторов волонтерского движения в Мурманске Игорь Костюкевич.
К волонтерскому движению в Мурманске присоединились и студенты МАГУ.
- В первое время переживали, что можем столкнуться с недовольством со стороны старшего поколения. Очень рады, что все прошло хорошо, - рассказывает студентка второго курса «Лечебного дела» Александра Натхина.
Волонтеры берут на себя бумажную работу и звонки пациентов, чтобы разгрузить медработников. Фото: МАГУ.
Студентка третьего курса Валерия Дерещук на подхвате в «пироговке». Когда надо, измеряет температуру, помогает с документами, отвечает на звонки, например, на эмоциональное: «Жду врача несколько часов, когда придет?» или «Почему мне уже несколько дней не говорят результат теста?». Валерия сохраняет спокойствие и уверена, что это лучшая практика – в будущем девушка будет социальным работником.
В основном на входе в поликлиники с термометрами в руках можно увидеть девушек, парни же чаще помогают как автоволонтеры. Все немного переживают, что могут заразиться, но это не повод не помогать.
- По словам ребят, переживают в данном случае больше не они, а их родственники. Сами же волонтеры выбрали для себя путь помощи и уверены, что соблюдая все меры предосторожности, они находятся в безопасности. К слову, работают ребята в масках и перчатках, а там, где это необходимо - в защитных одноразовых костюмах, - добавляет Игорь Костюкевич.
По всей России к такой помощи медработникам подключились уже 40 регионов. И это не предел.
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