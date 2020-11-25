Волонтер-психолог Инна Воронова: «Во вторую волну коронавируса люди очень напуганы и чаще страдают паническими атаками»

Инна выиграла конкурс красоты, а после показала красоту душевную - стала помогать тем, кто страдает от пандемии. Фото: Личный архив.

Медработники устало говорят, что вторая волна коронавируса проходит гораздо тяжелее, чем первая: пациентов больше, и все больше – с осложнениями. Подтверждают, что осенью тяжелее, чем весной, и психологи. Жительница Мурманска Инна Воронова с марта работает на бесплатной линии психологической помощи и за это время помогла сотням людей справиться со страхом перед пандемией.

«Не хочу сидеть сложа руки»

Инна – дипломированный психолог с высшим профессиональным образованием. Но по воле судьбы много лет работала не в соответствии со строкой в дипломе: 15 лет назад умер ее первый муж, и северянке одной пришлось поднимать пятерых детей. Но в ноябре прошлого года она вышла на пенсию и поняла, что не хочет просто сидеть дома.

- Решила, что волонтерство очень мне подходит. Я подала заявку на сайте Добро.ру и присоединилась к движению «#МЫВМЕСТЕ», которое объединяет самых разных волонтеров - от тех, кто развозит продукты, до юристов, медработников и так далее, - рассказывает Инна Воронова.

К работе на федеральной голосовой линии, где оказывают психологическую помощь в условиях пандемии, привлекают далеко не всех специалистов, а только самых опытных. У них проверяют все диплоты и сертификаты об образовании, проводят собеседование.

Весной, когда из-за коронавируса случился локдаун, на линии работало много психологов. Летом звонить стали реже, поэтому телефон работал с 9 утра до полуночи. Но во время второй волны снова пришлось вернуться к режиму «24 часа в сутки». Это необходимо потому, что звонят со всей страны - от Владивостока до Калининграда.

- Вторая волна проходит гораздо тяжелее, чем первая, - говорит наша собеседница. – Во-первых, психологов стало меньше: многие вышли на работу. Во-вторых, люди сильно напуганы и не понимают, что будет дальше. Весной, конечно, волновались, но была определенность в голове, что немножко надо подождать и все пройдет, скоро будет лето и станет легче. Люди себя поддерживали творчеством, было много мемов, шуток на эту тему. Сейчас этого нет... Вроде бы есть вакцина, лекарство, а заболеваемость растет, много людей умирает, у людей болеет много близких. Россияне боятся, что закроют города или они потеряют работу и деньги. Еще один немаловажный фактор – у многих обострились хронические заболевания.

Подумайте о стариках

Кто-то звонит на линию поддержки один раз, а другим требуется несколько разговоров со специалистом. Как рассказывает Инна Воронова, самые сложные пациенты – это одинокие пожилые люди и инвалиды. Для них четыре стены квартиры становятся настоящей тюрьмой.

Инна Воронова - дипломированный психолог, которая не осталась в стороне от пандемии. Фото: Личный архив.

- Звонит слепая бабушка за 80 лет, у нее нет родных и друзей. И надо за что-то зацепиться, чтобы вытащить ее из депрессии, найти смысл жизни. У всех он разный: дети, спорт, творчество. Такие пожилые люди после разговора часто успокаиваются, но ненадолго. Сложно работать с теми, кто потерял из-за коронавируса близких. Звонили люди, которые даже не могли попрощаться с родными – их хоронили в запаянных гробах, - продолжает рассказ Инна. – Бывают и легкие случаи. Однажды позвонила молодая девушка, плакала, что она ничего не добилась в жизни, не самореализовалась, из-за коронавируса ее доход упал со 150 тысяч рублей в месяц до 100. А ей всего 22 года. Мы вместе повышали ее самооценку, меняли цели в соответствии с технологией «SMART».

Бывает звонят на телефон доверия… тролли. Мурманчанка с весны успела вычислить уже троих. Такие люди пытаются стать актерами в невидимом для остальных театре: нагнетают ситуацию, говорят, что близки к самоубийству. И в такие моменты психолог должен быстро определить, действительно ли человек на грани или это очень не смешной розыгрыш. Часто тролли прокалываются в мелочах: начинают путаться в выдуманной истории. Но бывает, что звонящему действительно срочно нужна помощь, причем даже не психолога, а психиатра или нарколога. Такие специалисты на линии тоже работают.

Иногда волонтерам надо быть мастером на все руки.

- Помните пирамиду Маслоу? Если человеку нечего есть или у него болеют дети, тут уж не до спасения души. Иногда нам звонят по вопросам, которые нас не касаются. Например, весной обратилась женщина из отдаленного населенного пункта, у которой закончились дрова. Иногда просят привезти продукты. В таких случаях мы обычно связывается с разными фондами. Один раз мне звонит бабушка, 78 лет, время к часу ночи. Говорит, что у нее давление 180, а она сама… с Урала. Первая реакция - вызвать «скорую». Но страшно, что не успеют вовремя. Мой второй муж – судовой врач, грамотный и уважаемый специалист. Я ей сказала, что сейчас соединю ее с медработником. Муж, конечно, на меня покосился, но провел консультацию, подробно расспросил, какие препараты женщина принимает, какие консультации врача были ранее, сказал, что ей надо сделать. На следующий день сделали контрольный звонок - все с бабушкой было в порядке, - вспоминает Инна.

Самая частая проблема, с которой обращаются звонящие, – это панические атаки. Дело серьезное – из-за них человеку становится трудно дышать, он может потерять сознание. Весной Инна вела молодую девушку, которая настолько боялась заразиться коронавирусом, что вместе с маленьким ребенком перестала выходить из дома. Муж приносил ей продукты, но она не открывала дверь даже ему. Спасти психическое здоровье девушки удалось благодаря творчеству.

Помощь помогающему

Те, кому не хочется разговаривать, пишут в чат-бот в Viber. Кстати, этот способ связи популярен у подростков.

- Нам часто на тренингах говорят, что мы не можем сделать все - и это нормально. Например, я никогда не буду рекомендовать, какие лекарства надо принимать, или давать юридический совет, - говорит Инна.

Хотя на линии работают профессионалы, волонтеры все равно каждую неделю проходят обучение: для них проводят вебинары, круглые столы и т. д. Проходят психологи и супервизию – разбирают сложные случаи вместе с коллегами. А еще один важный момент – групповая терапия, ведь сложно не брать на себя чужую боль и быть камнем – сердца у волонтеров горячие, и им тоже нужна поддержка и помощь от профессионального выгорания.

– И напоследок хотелось бы сказать: психолог не волшебник, чтобы по одному мановению руки решить все проблемы. Мы очень хотим помогать, но важно, чтобы и звонящие люди хотели что-то изменить, - говорит Инна Воронова.

КОНКРЕТНО Получить помощь волонтеров-психологов можно по телефону 8-800-200-34-11. Звонок бесплатный и анонимный. Также можно написать в чат-бот #мывместе в Viber.

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