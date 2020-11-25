Министр экономического развития Мурманской области: «Выйти на рост населения пока невозможно, но планируем сократить сальдо миграции»

Сальдо миграции будут сокращать за счет создания новых рабочих мест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус наглядно показал нам, как теряется уверенность в завтрашнем дне и рушатся все планы. Однако в случае с экономикой фраза «нельзя заглядывать» не работает: хочешь не хочешь, а понимать, как примерно будем жить в ближайшие годы, надо. Поэтому на заседании правительства Мурманской области рассмотрели прогноз социально-экономического развития региона на 2021 год и плановый период на 2022-й и 2023 годы.

Год, конечно, выдался тяжелый и нестабильный, но даже с учетом всех проблем многие показатели заполярной экономики лучше, чем средние по России.

- Рост промышленного производства выше, чем в среднем по России. Основные причины связаны с пусконаладочными работами в металлургии, хотя есть и снижение по ряду сфер, например, в рыбопереработке, в связи с карантинными ограничениями и конъюнктурой рынка. Но в сентябре уже наметился рост. По итогам года мы планируем увидеть показатель роста промышленного производства в 99,5% с потенциалом более 100%, притом что в среднем по России этот показатель составляет 95,9 %, - сообщила министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова.

Также если в стране намечается снижение годового объема инвестиций, то у нас он вырос на 7,3% по сравнению с 2019 годом и составляет 196,3 миллиарда рублей.

Если некоторые отрасли экономики не очень заметили на себе последствия пандемии, то другие все-таки ощутили ее укус, например, просели платные услуги. Хотя не только коронавирус виноват: переработка грузов портами упала на 5,2% из-за обрушения моста через реку Колу. Из-за того, что не все предприниматели пережили локдаун, на рынке труда сложилась непростая ситуация. С одной стороны, стало больше зарегистрированных в сфере малого и среднего бизнеса - сейчас таковых 66,8 тысячи человек (это результат принятия закона о специальном налоговом режиме для самозанятых). А с другой – растет безработица. Сейчас она зафиксирована на уровне 2,7%, что гораздо ниже, чем в других субъектах Северо-Запада, но выше, чем показатель прошлого года в регионе.

- Негативные последствия нивелированы мерами, направленными на поддержку и развитие предпринимательства, хотя, конечно, пандемия сказалась на экономике. Ряд отраслей почувствовали это на себе в большей мере – это сфера услуг, туризм и розничная торговля. Также повлиял ряд других факторов, например, нарушение транспортного сообщения и мировые тенденции на рынке. Но при этом складывается хороший прогноз для роста экономических показателей в планируемом периоде, - добавила Татьяна Витальевна. – Отмечу, что прогноз имеет большую степень неопределенности. Есть существенные риски - прежде всего, это возможность последующих волн пандемии, ухудшение геополитической ситуации и соответствующее изменение инвестиционных планов наших крупнейших налогоплательщиков. Не исключаем влияние природных явлений и факторов, как показал этот год.

Как говорится, если все будет идеально (читай: как задумано), то прогноз выглядит довольно оптимистично. Так, металлургия, добыча полезных ископаемых и пищевая промышленность должны к 2023 году дать рост более 5%, увеличится до 123,8 миллиона тонн перевозка грузов по Севморпути. Как отметила профильный министр, главным генератором роста должен стать пакет преференций для резидентов Арктической зоны РФ и первой в Арктике территории опережающего развития «Столица Арктики».

- Также планируется повышение качества жизни и рост доходов населения. На замедление миграции будут влиять меры федеральной поддержки здравоохранения, происходить она будет в основном за счет переезда в другие регионы жителей старше трудоспособного возраста.

Ожидается постепенный рост рождаемости, а профилактика заболеваний и популяризация здорового образа жизни, повышение качества медицинской помощи, в том числе первичного звена, должны привести к снижению уровня смертности. Меры по закреплению в регионе молодых кадров и привлечению квалифицированных сотрудников должны снизить сальдо миграции до 3 тысяч человек в год (сейчас порядка 5 тысяч человек. – Ред.). Мы пока не выйдем на траекторию роста населения, но это хорошая тенденция, - сообщила Татьяна Русскова.

Одна из причин, по которой, как надеются в региональном правительстве, молодые люди будут оставаться в Мурманской области, - это улучшение ситуации на рынке труда: создание рабочих мест за счет развития Арктической зоны и территории опережающего развития, а также рост средней номинальной зарплаты на 2% в год и доходов на 0,4%.

Все эти планы, конечно, греют душу, да только насколько они реальны? Ведь на бумаге можно написать историю прекрасного будущего, а на деле получить 2020 год…

- Ситуация с учетом происходящего в мире непредсказуемая. Прогнозировать 2023 год сейчас не реально, это надо понимать. Наша задача - очень внимательно отслеживать, что происходит, в том числе в мировой экономике, и гибко реагировать на это. Но главное, что удалось сделать – создать фундамент для роста экономики, - прокомментировал прогноз социально-экономического развития губернатор Андрей Чибис. - Несмотря на все ограничения, мы смогли удержать динамику роста экономики.

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