Губернатор Мурманской области о законопроекте о прибрежном лове: «Промысел не должен остановиться»

Андрей Чибис поблагодарил сенаторов от Мурманской области Константина Долгова и Татьяну Кусайко за активную работу над законопроектом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конфликт рыбопромышленников Мурманской области и пограничников вмешалось правительство региона. Напомним: сейчас от рыбаков требуют не шкерить улов в море, но если они будут следовать букве закона, то рыба будет гнить, ведь прибрежные суда уходят в море больше чем на неделю, а столько дары моря храниться в целом виде не могут.

Сенатор от Мурманской области Константин Долгов внес в Госдуму законопроект о прибрежном лове, который поможет решить этот конфликт.

- Соответствующий законопроект на прошлой неделе был проработан с коллегами из федеральных органов исполнительной власти, с пограничниками, и внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Принципиально важно сейчас обеспечить максимально быстрое принятие изменений, чтобы снять правовые риски прибрежного лова для наших рыбаков, – сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис поблагодарил сенаторов от Мурманской области Константина Долгова и Татьяну Кусайко за активную работу над законопроектом. Проект новой редакции закона «О рыболовстве» четко прописывает право рыбаков-прибрежников на первичную обработку улова и доставку на берег потрошеной, обескровленной и обезглавленной охлаждённой рыбы, а также рыбных голов.

В конце ноября законодательные изменения будут рассмотрены на правительственной комиссии под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко.

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