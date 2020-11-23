Губернатор Мурманской области о законопроекте о прибрежном лове: «Промысел не должен остановиться»

Андрей Чибис поблагодарил сенаторов от Мурманской области Константина Долгова и Татьяну Кусайко за активную работу над законопроектом.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В конфликт рыбопромышленников Мурманской области и пограничников вмешалось правительство региона. Напомним: сейчас от рыбаков требуют не шкерить улов в море, но если они будут следовать букве закона, то рыба будет гнить, ведь прибрежные суда уходят в море больше чем на неделю, а столько дары моря храниться в целом виде не могут.
Сенатор от Мурманской области Константин Долгов внес в Госдуму законопроект о прибрежном лове, который поможет решить этот конфликт.
- Соответствующий законопроект на прошлой неделе был проработан с коллегами из федеральных органов исполнительной власти, с пограничниками, и внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Принципиально важно сейчас обеспечить максимально быстрое принятие изменений, чтобы снять правовые риски прибрежного лова для наших рыбаков, – сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис.
Андрей Чибис поблагодарил сенаторов от Мурманской области Константина Долгова и Татьяну Кусайко за активную работу над законопроектом. Проект новой редакции закона «О рыболовстве» четко прописывает право рыбаков-прибрежников на первичную обработку улова и доставку на берег потрошеной, обескровленной и обезглавленной охлаждённой рыбы, а также рыбных голов.
В конце ноября законодательные изменения будут рассмотрены на правительственной комиссии под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вице-губернатор Дмитрий Филиппов: «Проект «Наша рыба» работает и будет работать». Вице-губернатор опроверг слухи о закрытии проект (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru