С нас деньги, а с вас – отчет: Как социальный контракт помогает жителям Мурманской области встать на ноги

Молодому никельчанину такая мера соцподдержки помогла стать предпринимателем. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Финансовые трудности случаются практически у всех, и выкарабкаться из них самостоятельно иногда не представляется возможным. И тут необязательно сразу идти в банк и набирать кучу кредитов, просить взаймы у друзей или жить впроголодь. Тем самым обнадеживающим лучиком света в таком случае выступает государство, с которым можно заключить социальный контракт – в Мурманской области данная мера поддержки действует с 2013 года, правда, знают о ней далеко не все. Мы расскажем, что же это такое и с чем его едят.

В чем суть

Для начала стоит понять, что социальный контракт - это соглашение между органами соцзащиты и нуждающимися людьми или семьями, согласно которому получателю оказывается адресная государственная помощь при условии, что он берет на себя определенные обязательства. Например, человек должен будет в конечном итоге трудоустроиться, обучиться чему-либо, развить собственное дело.

- Социальный контракт имеет особый механизм действия, целями которого являются повышение экономической активности и качества жизни граждан, их стимулирование на поиски выхода из трудного материального положения, активизация личного потенциала, - рассказала "КП" начальник управления демографической политики и организации мер соцподдержки в Мурманской области Оксана Бурмистрова.

На следующий год в бюджете заложено около 180 миллионов рублей для оформления соцконтрактов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За каждой семьей или гражданином, заключившими социальный контракт, закрепляется куратор, который следит, чтобы средства расходовались целенаправленно и на конкретные нужды. То есть власти дают сумму, а ты уж, будь добр, отчитайся о расходах.

Кто же может претендовать на социальный контракт? Малоимущие семьи, в составе которых есть неработающий трудоспособный член семьи, а также малоимущие одинокие и безработные, но трудоспособные северяне. К слову, с этого года в регионе расширился круг тех, кто может рассчитывать на данную меру господдержки.

- В 2020 году были внесены изменения в условия предоставления социального контракта. Теперь такая мера поддержки доступна семьям, в которых все трудоспособные члены работают, но при этом доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, - пояснила Оксана Бурмистрова.

Куда тратить деньги и нужно ли их возвращать

С каждым годом адресная помощь на основании социального контракта набирает популярность. Этому способствует индивидуальный подход при заключении «сделки».

- Для гражданина вместе с ним разрабатывается программа, берутся его идеи. Мы учитываем, что ему важнее – обучение или он может стать индивидуальным предпринимателем, закупить какое-то оборудование. Исходя из этого принимается решение о единовременной выплате средств или квартальных либо ежемесячных платежах, - объяснила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Денежные средства могут быть выделены не только на трудоустройство, то есть на оплату профессионального обучения и дополнительного профобразования, медицинской комиссии, помощи с предпринимательством, но и на мероприятия, которые могут улучшить материальное положение семьи. Деньги с соцконтракта могут пойти на покупку товаров первой необходимости, лекарств, стимулирование ведения здорового образа жизни, а также на услуги дошкольного образования. А еще ребенка можно записать в кружок или спортивную секцию.

- Например, суммы выделяются на оплату жилищно-коммунальных услуг, внос ежемесячной родительской платы за посещение ребенком детского сада, приобретение бытовой техники, мебели, одежды, обуви и иные нужды семьи, - уточнила "КП" Оксана Бурмистрова.

Социальные контракты могут быть краткосрочными или носить длительный характер и переходить на следующий год.

Деньги с социального контракта можно вложить в развитие своего дела. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Однако если обычные пособия можно потратить на любые цели и отчитываться перед государством за то, куда пошли деньги, не нужно, то средства, полученные в рамках соцконтракта, должны использоваться исключительно по целевому назначению. И о расходах придется отчитаться.

- Если человек использовал полученную сумму строго на оговоренные мероприятия, своевременно отчитался и успешно выполнил контракт, то денежные средства он не должен возвращать государству. Но если эти условия нарушаются и гражданин тратит деньги не по назначению, то сумма выплаченной помощи возмещается им в добровольном порядке. Если северянин отказывается от выплаты средств, они взыскиваются в судебном порядке, - объяснила начальник управления демографической политики и организации мер соцподдержки в Мурманской области.

Лимит по деньгам, которые может получить заявитель, также имеется. Размер адресной помощи определяется в пределах разницы между величиной прожиточных минимумов семьи и ее доходом. Но лимит не может превышать потребность семьи в той или иной помощи в зависимости от конкретной жизненной ситуации.

Реальные цифры

Выплата гражданам адресной государственной соцпомощи происходит за счет средств регионального бюджета. В 2020 году на эти цели было выделено 166,3 миллиона рублей, но уже со следующего года к проекту подключаются и федеральные власти. А это значит, что размер выплаты малоимущим гражданам существенно увеличится.

- Из областного бюджета на следующий год направляется 50 миллионов рублей на эту меру соцподдержки плюс 130 миллионов федеральных средств. Мы рассчитываем, что не менее 800 человек обеспечим соцконтрактами, - уточнила Елена Дягилева. - В 2019 году средняя выплата в месяц составляла 6,7 тысячи рублей, а в 2021 году можно будет получить до 18 тысяч рублей в месяц.

По словам министра труда и социального развития Мурманской области Сергея Мякишева, в среднем в год такую помощь получают 200-250 человек, что составляет примерно 2% от всех северян, которые обращаются за поддержкой государства. На сегодняшний день заключены 193 социальных контракта, из них 89 – с семьями с детьми.

К слову, еще никогда не случалось таких ситуаций, когда человек хочет подать документы на соцконтракт, но заложенные в бюджете средства уже израсходованы, так как они грамотно распределяются. Все заявления рассматриваются своевременно, и решение принимается в установленные сроки.

Яркий пример

Дмитрию Борисову, молодому предпринимателю из Никеля, социальный контракт помог преодолеть жизненные трудности и встать на ноги. Северянин очень хотел открыть собственную столярную мастерскую, но денег на воплощение желаемого у него не было. Тут-то и пришла на помощь государственная поддержка.

- Я узнал, что есть возможность подписать социальный контракт, благодаря которому мне выделят деньги на начальный этап открытия своего дела. И решил воспользоваться этой мерой поддержки. В течение полугода на государственные средства покупал кое-какой рабочий инструмент. По окончании контракта я смог открыть ИП. И вот уже больше года являюсь предпринимателем и уже не нуждаюсь в сторонней поддержке, - рассказал никельчанин.

На данный момент Дмитрий занимается отделочными работами в мастерской, а также строит серф-станцию для школы сап-серфинга. Такая школа появилась в Никеле два года назад благодаря международным фестивалям «Держи баланс» и «Северный ветер», которые проходили в поселке. Станция расположена на турбазе «Гольфстрим», на берегу озера Куэтсъсярви, что неподалеку от Никеля. Там можно будет переодеться, помыться и высушить гидрокостюм.

Со следующего года можно будет получить до 18 тысяч в месяц по соцконтракту. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Конкуренции я не чувствую, ведь моя ниша не настолько популярна. У нас тут были пара столярных мастерских, но они почему-то закрылись. Тем не менее столярное дело востребовано, к тому же я еще и плотничеством занимаюсь, - делится Дмитрий.

История северянина является ярким примером того, как социальный контракт может помочь выкарабкаться из финансовых проблем и раскрыть личный потенциал.

Директор центра социальной поддержки населения по Печенгскому району Людмила Советская рассказала, что в этом году в муниципалитете было заключено 13 социальных контрактов. Три из них еще находятся в стадии исполнения, а остальные благополучно завершены – люди получили помощь.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Обращаться по вопросу заключения социального контракта можно в центр социальной поддержки населения по месту жительства или по месту пребывания. Заявителям, претендующим на получение адресной помощи, необходимо представить документы о доходах трудоспособных работающих членов семьи за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Граждане заявляются самостоятельно. Для заключения социального контракта северяне должны иметь регистрацию по месту жительства либо пребывания на территории Мурманской области и среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Мурманской области для соответствующих социально-демографических групп населения.

Отметим, что социальный контракт может помочь тем гражданам, которые, оказавшись в трудной жизненной ситуации в связи с низким уровнем дохода, обдуманно принимают помощь на принципах взаимной ответственности государства и гражданина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 3500 предпринимателей в Мурманской области получили отсрочку по налогам, авансовым платежами и страховым взносам. До 1 декабря предпринимателям надо обратиться в налоговую (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru