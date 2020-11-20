Крах «империи»: Торговая сеть «Евророс» ушла с рынка и оставила многомиллионные долги

Когда-то «Евроросы» открывались на каждом углу. А теперь их днем с огнем не сыщешь. Фото: all-malls.ru.

Региональную торговую сеть «Евророс» жители Мурманской области в свое время нарекли империей и в шутку говорили о ней как о градообразующем предприятии. Долгие годы федеральным торговым сетям на Кольском полуострове было трудно соперничать с ней. Казалось, что так будет всегда. Но ничто не вечно под Луной! В июле словно гром среди ясного неба грянула новость, что холдинг «Евророс» уходит с рынка, уступая место «федералам». Чем грозит передел рынка на самом деле?

От успеха к краху

«Евророс» появился в 1993 году как региональная торговая сеть, соответствующая российским и европейским стандартам сервиса. Холдинг поддерживал отношения с региональными поставщиками и радовал покупателей широким ассортиментом товаров и собственной готовой продукцией. Однако в последние годы стали копиться проблемы, которые пандемия коронавируса только усугубила. Ходившие весной слухи летом стали реальностью – «Евророс» почти полностью уходит с рынка.

Местную «империю» взял под крыло федеральный гигант.

- Было достигнуто соглашение о приобретении долгосрочных прав аренды на 15 лет на 89 магазинов, работающих под брендами «Евророс», «Яблочко» и «Твой» в Мурманске и области. 55 торговых точек расположены в столице Заполярья, остальные – в 11 городах Кольского полуострова, в том числе в Апатитах, Ковдоре, Кандалакше и других, - сообщает пресс-служба ПАО «Магнит», одного из ведущих российских ретейлеров, который по версии Forbes входит в топ-5 самых крупных компаний России.

В планах у сети открыть 69 магазинов «у дома», 18 - «Магнит Косметик», 14 из которых будут открыты в «спайке» с магазинами «у дома», и 16 супермаркетов «Магнит Семейный». Часть объектов уже в строю, хотя северянам и пришлось ждать несколько месяцев, когда же наконец у дома можно будет сделать покупки.

Пример «Евророса» наглядно показал, как уязвимы даже крупные компании. Магазины закрыли в области почти одномоментно, и выяснилось, что гипермаркеты фактически задушили небольшие торговые точки, которые работают сами на себя. И на некоторых улицах не осталось мест, где можно купить батон хлеба. Неужели за ним бежать в «Ленту» или «О’кей»? А что делать тем, у кого нет машины или здоровье не позволяет уходить далеко от дома?

На время ребрендинга

Торговая сеть также отчисляла неплохие деньги в региональный бюджет. Неужели этот финансовый поток иссяк?

- Мы внимательно следим за ситуацией с передачей правообладателями вышеназванных торговых площадей в долгосрочную аренду АО «Тандер». Развитие крупной сетевой торговли и рост ее доли в общем товарообороте – мировая тенденция. Продвижение федеральных сетей в регионы имеет ряд неоспоримых преимуществ. Например, снижение цен, расширение ассортимента товаров, удобство совершения покупок в одном месте, а также охват отдаленных населенных пунктов, «экономически неинтересных» малой торговле, - отмечает и. о. министра экономического развития Мурманской области Татьяна Лящук и подчеркивает: маловероятно, что закрытие холдинга связано с пандемией коронавируса.

В ведомстве говорят, что в масштабах Мурманской области трагедии не произошло – смена правообладателя торговой сети никак не отразится на налоговых поступлениях в бюджет региона.

А как же товаропроизводители?

- Мы не видим каких-то серьезных рисков. Понятно, что «Евророс» был самой крупной, но не подавляющей торговой сетью, где реализовывалась продукция местных производителей. Сейчас прорабатывается вопрос сотрудничества с другими торговыми сетями, - отметили в министерстве инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

Разумеется, небольшой провал в реализации продукции будет. Его причиной станет период ребрендинга, ведь пока неизвестно, когда супермаркеты заработают в полном объеме.

Где деньги, «Еврик»?

Однако у краха империи «Евророса» есть и другая сторона - многомиллионные долги. Холдинг должен баснословную сумму всем, с кем вел дела. Дело в том, что компания не стала уведомлять всех тех, с кем сотрудничала, что собирается сворачивать дела. Сотрудничавшие с ней предприниматели могли лишь смутно догадываться, что у холдинга есть финансовые трудности. Если бы информации было больше, то кто-то мог бы принять решение не поставлять товар, чтобы долг не рос.

В числе тех, кто не может получить деньги, оказалась и компания ООО «Север Групп», которая выпускает газету «Комсомольская правда»-Мурманск».

- На текущий момент четыре компании торговой сети «Евророс» имеют задолженность перед ООО «Север Групп» на общую сумму почти миллион рублей. Претензии по всем организациям были написаны 14 августа, но ответа на них не поступило. Потом у нас был разговор с антикризисным управляющим, но информация о сроке погашения задолженности не была озвучено. С лета от вышеперечисленных компаний нам поступили только смешные разовые платежи на суммы 100 и 500 рублей, - рассказывает руководитель представительства ООО «Север Групп» в Мурманске Денис Безус.

Такие суммы на фоне того, что на контакт компания идти не хочет, выглядят издевательством. А меж тем еще в начале сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что ситуацию с долгами «Еророса» надо держать на особом контроле.

- Важно, чтобы у нас ни один предприниматель не остался один на один с этой проблемой. Мы должны помочь и тем, кто приходит в бизнес и кто выходит из него, чтобы понимали, что обижать наших предпринимателей не получится. Если увидите, что ситуация и поведение той или иной стороны недобросовестные, будем принимать меры, - подчеркнул Андрей Чибис.

Но сейчас как раз и выходит, что предприниматели растеряны и не понимают, смогут ли когда-нибудь вернуть свои деньги. «Комсомольская правда»-Мурманск» обратилась за комментарием к вице-губернатору Дмитрию Филиппову, который курирует ситуацию с торговой сетью, чтобы узнать о текущем положении дел.

- Вопрос с выплатой задолженности решается, я держу этот вопрос на контроле. Мы рекомендуем компаниям выполнять свои партнерские отношения в соответствии с договором. В том числе нам известно, что есть компании, которые должны маркетинговые деньги «Евроросу». Еженедельно наши специалисты запрашивают информацию о текущем положении дел по тем, кто обратился к нам за помощью. И видим, что по каким–то компаниям долги постепенно сокращаются, по каким-то - нет, в таком случае мы интересуемся, почему это происходит. Самая распространенная причина – сверка документов. Многие компании решают вопрос через суд, что лично мне кажется очень верным, - сообщил «КП» вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

На письменное обращение в мининвестиций мы получили следующий ответ:

- Сообщаем, что правительство региона очень обеспокоено ситуацией, сложившейся в связи с закрытием торговой сети «Евророс». Во взаимодействии с антикризисным управляющим данной сети на постоянной основе ведется работа по выработке решений, направленных на погашение имеющейся задолженности. Вместе с тем для окончательного урегулирования вопросов по взаиморасчетам необходимо провести полную сверку счетов с конкурсным управляющим торговой сети «Евророс». Вопрос об исполнении ритейлером обязательств перед региональными предпринимателями находится на постоянном контроле у губернатора Мурманской области.

Правда, все, что происходит с «Евроросом» - это спор хозяйствующих субъектов, в котором руки у властей почти связаны. «Обеспокоенность» почти никак не сказывается на ситуации.

Понятно, что в первую очередь компания должна решить задачу с долгами по зарплате перед сотрудниками. Но хочется думать, что все-таки и предпринимателей соберут на общей площадке, чтобы рассказать о своих планах по выплате задолженности поставщикам с конкретными сроками и суммами. В разгар пандемии некоторые компании зависшие в воздухе деньги могут привести к разорению. Интересно, что когда с одними поставщиками вопрос уже решается и сумма долга тает, другие не могут даже выйти на связь с представителями холдинга. Непонятно, как торговая сеть выбирает, кому вернуть сразу несколько миллионов, а кому бросить, как подачку, 100 рублей. Не получится ли, что «Евророс» уйдет по-английски, не попрощавшись? Ведь уже сейчас молчание компании очень красноречиво.

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