Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 ноября 2020 года: число умерших растет

Каждый день в Заполярье фиксируются новые летальные исходы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 15 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 23076 заболевших COVID-19, 18862 человека выздоровели и 376 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 12103 человека, 93 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 20722 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 255 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+19, всего 2346), Апатитах (+13, всего 721), Мончегорске (+22, всего 1349), Кольском районе (+11, всего 795), Кировске (+7, всего 399), Оленегорске (+20, всего 854), Печенгском районе (+23, всего 842), Кандалакшском районе (+46, всего 649) и Терском районе (+1, всего 46).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 12103 случая

Белокаменка - 2354 случая

Североморск - 2346 случаев

Мончегорск – 1349 случаев

Печенгский район - 842 случая

Оленегорск – 854 случая

Кольский район - 795 случаев

Апатиты – 721 случай

Кандалакшский район – 649 случаев

Ковдорский район - 416 случаев

Кировск – 399 случаев

Ловозерский район - 133 случая

Терский район – 46 случаев

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 12103

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 46

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 603

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 795 и 399 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 795 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Летальные исходы

Число умерших от ковида в Мурманской области продолжает расти изо дня в день. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки погибли 9 человек, что на данный момент является рекордом. Всего зафиксировано 376 смертей с начала пандемии.

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