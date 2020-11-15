Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 ноября 2020 года: число умерших растет

Каждый день в Заполярье фиксируются новые летальные исходы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 15 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 23076 заболевших COVID-19, 18862 человека выздоровели и 376 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 12103 человека, 93 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 20722 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 255 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+19, всего 2346), Апатитах (+13, всего 721), Мончегорске (+22, всего 1349), Кольском районе (+11, всего 795), Кировске (+7, всего 399), Оленегорске (+20, всего 854), Печенгском районе (+23, всего 842), Кандалакшском районе (+46, всего 649) и Терском районе (+1, всего 46).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 12103 случая
Белокаменка - 2354 случая
Североморск - 2346 случаев
Мончегорск – 1349 случаев
Печенгский район - 842 случая
Оленегорск – 854 случая
Кольский район - 795 случаев
Апатиты – 721 случай
Кандалакшский район – 649 случаев
Ковдорский район - 416 случаев
Кировск – 399 случаев
Ловозерский район - 133 случая
Терский район – 46 случаев
ЗАТО Видяево - 33 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 12103
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 46
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 603
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 795 и 399 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 795 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Летальные исходы
Число умерших от ковида в Мурманской области продолжает расти изо дня в день. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки погибли 9 человек, что на данный момент является рекордом. Всего зафиксировано 376 смертей с начала пандемии.
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