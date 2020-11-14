Жильцы дома культурного наследия в Полярном борются с черной плесенью и падающими с крыши кирпичами

С 2015 года в здании на улице Моисеева,4 начала разрушаться крыша, а из-за этого и фасад дома. Фото: Юлия Сибряева

Полярный - единственный город воинской славы в Мурманской области. Как и во всех населенных пунктах с военными, здесь есть проблема с жилым фондом, многие дома явно не соответствуют статусу тех, кто стоит на страже нашей Родины.

Так, в Полярном есть два здания-близнеца, построенные еще в 1939 году. Сейчас они относятся к культурному наследию Мурманской области. В первом доме находится историко-краеведческий музей, а второй считается жилым, однако выглядит гораздо хуже и явно требует ремонта.

С 2015 года в здании на улице Моисеева,4 начала разрушаться крыша, а из-за этого и фасад дома. Со временем во всех квартирах появилась черная плесень. В 2018-м из-за дыр в крыше жильцам пришлось пережить два потопа.

Каждый год вместе с участием управляющей компании «Баренц Дом» проводится собрание собственников жилья, после которого в Фонд капитального ремонта направляется необходимый пакет документов. Дом ставят в план работ, но в итоге ничего не меняется.

- В марте этого года прошло очередное собрание, документы снова отправили в Фонд капитального ремонта. Нам опять пообещали сделать крышу, якобы поставили в план на лето. А теперь выяснилось, что они нас обманули, - рассказывает жительница дома Юлия Сибряева.

Когда мурманское областное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» напомнило об обещании, в фонде ответили, что никаких обращений не поступало. Пришлось отправлять документы еще раз.

Жильцы пытались достучаться и до администрации ЗАТО Александровск, однако даже от нее ответы не всегда бывают однозначными. Фото: Юлия Сибряева

- Нынешняя управляющая компания своими силами залатала крышу, чтобы хотя бы на нас снег не сыпался. Но это, конечно, не выход из ситуации. С фундамента на голову кирпичи летят. Выходим с детьми гулять и постоянно кричим, чтобы они к дому не подходили, - поделилась с «КП» Юлия Сибряева.

Жильцы пытались достучаться и до администрации ЗАТО Александровск, однако даже от нее ответы не всегда бывают однозначными. На онлайн-встрече 11 ноября глава муниципального образования ЗАТО Александровск Семен Кауров ответил, что денег на ремонт дома не хватит.

- На ремонт фасада необходимо выделить 19 миллионов, а еще нужно менять крышу. Жильцы в Фонд капремонта платят 6 рублей с квадратного метра. Если мы будем заниматься этим домом, то остальные останутся без ремонта, - пояснил глава ЗАТО Александровск.

Но это заявление вызвало сомнение у общественников.

- На наш взгляд, цифра завышена в 8-9 раз! Дом небольшой, его никак нельзя сравнить с капитанским домом в Мурманске, фасад, коммуникации и крышу которого отремонтировали за 22 миллиона рублей! И уж совершенно точно, жильцы за последние годы достаточно внесли денег за капитальный ремонт, - засомневались в областном отделении «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

Как скоро решится вопрос с домом, пока сказать нельзя. Сейчас людям приходится терпеть ужасные условия, потому что вариантов больше нет.

Полярный - единственный город воинской славы в Мурманской области. Как и во всех населенных пунктах с военными, здесь есть проблема с жилым фондом, многие дома явно не соответствуют статусу тех, кто стоит на страже нашей Родины.

Так, в Полярном есть два здания-близнеца, построенные еще в 1939 году. Сейчас они относятся к культурному наследию Мурманской области. В первом доме находится историко-краеведческий музей, а второй считается жилым, однако выглядит гораздо хуже и явно требует ремонта.

С 2015 года в здании на улице Моисеева,4 начала разрушаться крыша, а из-за этого и фасад дома. Со временем во всех квартирах появилась черная плесень. В 2018-м из-за дыр в крыше жильцам пришлось пережить два потопа.

Каждый год вместе с участием управляющей компании «Баренц Дом» проводится собрание собственников жилья, после которого в Фонд капитального ремонта направляется необходимый пакет документов. Дом ставят в план работ, но в итоге ничего не меняется.

Как скоро решится вопрос с домом, пока сказать нельзя. Сейчас людям приходится терпеть ужасные условия, потому что вариантов больше нет. Фото: Юлия Сибряева

- В марте этого года прошло очередное собрание, документы снова отправили в Фонд капитального ремонта. Нам опять пообещали сделать крышу, якобы поставили в план на лето. А теперь выяснилось, что они нас обманули, - рассказывает жительница дома Юлия Сибряева.

Когда мурманское областное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» напомнило об обещании, в фонде ответили, что никаких обращений не поступало. Пришлось отправлять документы еще раз.

- Нынешняя управляющая компания своими силами залатала крышу, чтобы хотя бы на нас снег не сыпался. Но это, конечно, не выход из ситуации. С фундамента на голову кирпичи летят. Выходим с детьми гулять и постоянно кричим, чтобы они к дому не подходили, - поделилась с «КП» Юлия Сибряева.

Жильцы пытались достучаться и до администрации ЗАТО Александровск, однако даже от нее ответы не всегда бывают однозначными. На онлайн-встрече 11 ноября глава муниципального образования ЗАТО Александровск Семен Кауров ответил, что денег на ремонт дома не хватит.

- На ремонт фасада необходимо выделить 19 миллионов, а еще нужно менять крышу. Жильцы в Фонд капремонта платят 6 рублей с квадратного метра. Если мы будем заниматься этим домом, то остальные останутся без ремонта, - пояснил глава ЗАТО Александровск.

Но это заявление вызвало сомнение у общественников.

- На наш взгляд, цифра завышена в 8-9 раз! Дом небольшой, его никак нельзя сравнить с капитанским домом в Мурманске, фасад, коммуникации и крышу которого отремонтировали за 22 миллиона рублей! И уж совершенно точно, жильцы за последние годы достаточно внесли денег за капитальный ремонт, - засомневались в областном отделении «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

Как скоро решится вопрос с домом, пока сказать нельзя. Сейчас людям приходится терпеть ужасные условия, потому что вариантов больше нет.

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