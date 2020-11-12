Успехи «ФосАгро» гарантируют развитие Заполярья

В непростой год компания смогла по-новому наладить производственные процессы в сложных реалиях распространения коронавируса, сохранить и даже увеличить объемы продукции. Фото: ПАО АО «Апатит».

Совет директоров компании «ФосАгро», ведущего мирового производителя минеральных удобрений, одобрил ход реализации компанией ключевых инвестиционных проектов в рамках Стратегии развития до 2025 года. В непростой год компания смогла по-новому наладить производственные процессы в сложных реалиях распространения коронавируса, сохранить и даже увеличить объемы продукции.

- Высокие стандарты производственной безопасности, ставшие частью корпоративной культуры, постоянная забота о трудовом коллективе и всех жителях городов присутствия помогают компании во время пандемии создавать надежную систему мер профилактики на всех производствах, защитить здоровье сотрудников и активно включиться в работу под руководством региональных и федеральных властей по созданию надежного противовирусного щита в регионах, - сказал председатель совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле.

Ирина Бокова, председатель комитета совета директоров «ФосАгро» по устойчивому развитию, возглавлявшая ЮНЕСКО с 2009-го по 2017 год, отметила увеличение вклада компании в достижение Целей устойчивого развития ООН. Это глобальные задачи, принятые мировым сообществом для обеспечения сбалансированности всех трех компонентов устойчивого развития - экономического, социального и экологического.

- Компания «ФосАгро» является активным участником Глобального договора ООН - международной инициативы для бизнеса в сфере корпоративной и социальной ответственности. Недавнее подтверждение «ФосАгро» статуса лидера этой платформы, повышение MSCI ESG рейтинга компании с ВВ до ВВВ и позиций компании в рейтинге Sustainalytics, вручение «ФосАгро» Гран-при всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2019», а также увеличение инвестиций в акции нашей компании со стороны ESG-фондов - свидетельства прогресса в интеграции принципов устойчивого развития в деятельность и прозрачности раскрытия результатов, - подчеркнула она.

«ФосАгро» системно занимается развитием Кировской площадки. Фото: ПАО АО «Апатит».

- В последние годы в компании была реализована масштабная инвестиционная программа, которая расширила возможности генерировать свободный денежный поток и заложила фундамент для финансирования новых инвестпроектов и программ в области корпоративной социальной ответственности, - добавил глава комитета по вознаграждениям и кадрам Джим Роджерс.

- Борьба с коронавирусом только сплотила коллективы наших предприятий, их руководство, менеджмент компании «ФосАгро». В условиях пандемии и сохранения комплексных профилактических мер на наших предприятиях продолжается уверенное поступательное развитие. Мы поддерживаем уровень роста производства в 5% год к году. Могу с уверенностью сказать, что в этом году «ФосАгро» произведет 10 млн тонн всех видов продукции – это абсолютный рекорд для компании, - сказал заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Итак, промышленная группа, в которую входит Кировский филиал АО «Апатит», планирует продолжать масштабные инвестиционные программы. Что это означает для Мурманской области?

В первую очередь, развитие промышленного комплекса и увеличение налоговой базы областного бюджета.

«ФосАгро» системно занимается развитием Кировской площадки. Инвестиции в развитие мощностей Кировского филиала АО «Апатит» в течение 5 лет превысят 60 млрд рублей.

Между компанией и правительством Мурманской области подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020 - 2022 годы. Фото: ПАО АО «Апатит».

Несмотря на пандемию в этом году на Расвумчоррском руднике в Кировске открыт сервисный центр по обслуживанию и ремонту самоходной техники фирмы «Катерпиллар». Специальная камера оборудована на горизонте +310 метров, и технику теперь не надо выводить из подземных выработок для обслуживания на поверхность.

Проводится масштабная модернизация Главного ствола № 1 (ГС-1) на Кировском руднике. К ней приступили в 2018 году, а начать опытно-промышленную эксплуатацию планируют в этом году.

Все это сказывается и на качестве жизни северян — стабильное развитие дает компании возможность финансово участвовать в региональных и муниципальных проектах.

Кировский филиал АО «Апатит» - один из крупнейших налогоплательщиков Заполярья и компания, которую глава региона Андрей Чибис не раз приводил в качестве успешного примера социально ответственного бизнеса. За последние годы «ФосАгро» прошла не только серьезный путь модернизации производств, но и достигла соответствия лучшим мировым практикам в области корпоративной и социальной ответственности.

Между компанией и правительством Мурманской области подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020 - 2022 годы. Общий объем финансирования составит около 4 миллиардов рублей. Документ предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов, проектов в области культуры и молодежной политики, развитие социальной, спортивной и туристической инфраструктуры. Более миллиарда рублей будет направлено только на развитие системы здравоохранения Мурманской области!

Большое внимание уделено развитию инфраструктуры горнолыжного курорта «Большой Вудьявр» - одной из визиток российского Заполярья, на эти цели стороны выделят более 530 млн рублей. Совместно реализуется масштабный туристический проект — строительство высокогорного панорамного ресторана в Хибинах. Он должен стать жемчужиной Кольского полуострова и уже получил высокую оценку премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ника ПЕРМИНА.

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