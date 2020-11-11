Как в Мурманской области улучшают сферу здравоохранения

Привлечение кадров на Крайний Север - одна из главных задач стратегического плана. Фото: Олег УКЛАДОВ

Медицина – одна из наиважнейших сфер жизни, так как забота о здоровье касается каждого из нас, особенно в период пандемии. Поэтому развитие здравоохранения в Мурманской области – одно из приоритетных направлений в работе правительства Заполярья.

Так, в регионе реализуется стратегический план «На Севере - жить.2030», цель которого - преобразить кольский край и сделать его комфортным для всех, сократить отток населения и при этом поднять экономику. Охватывает масштабный проект все сферы жизни: и развитие городской среды, и транспортную инфраструктуру, и образование, и ЖКХ... Без должного внимания не осталось и здравоохранение, ведь здоровье северян - превыше всего.

Привлекаем новых докторов

Чтобы медицина развивалась, нужны кадры. А чтобы они были, необходимо предоставить врачам хорошие условия и достойную оплату труда.

Так, в 2019 году в Мурманской области повысили минимальную зарплату врачей и медицинских работников. Оплата выросла значительно, в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности. Так, например, зарплата врачей общей практики увеличилась с 40 тысяч рублей до 60 тысяч, а фельдшера скорой помощи – с 26 тысяч до 35 тысяч рублей.

- Новые цифры — это минимальная зарплата при отработке на одну ставку. Обычно врачи работают с большей нагрузкой, поэтому при совместительстве зарплата будет существенно выше, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Другой важный момент: сразу несколько категорий врачей и медицинских работников у нас получали МРОТ. Врач - узкий специалист был приравнен к санитару. Больше этого не будет. Теперь все категории медработников «первички» и «скорой» будут получать больше, чем МРОТ.

Также в Мурманскую областную Думу губернатор внес законопроект, который мотивирует молодых профессионалов приезжать работать в Мурманскую область. К слову, привлечение новых кадров в регион - один из ключевых пунктов плана «На Севере – жить. 2030».

- Те, кто родился и вырос в области, получают полярки в бюджетных учреждениях Заполярья с первого дня работы. Идея нового закона в том, чтобы молодые специалисты, которые приезжают к нам работать в региональных бюджетных учреждениях, тоже получали полные полярки с первого дня работы на Крайнем Севере, а не через пять лет, - рассказал губернатор. - Законопроект также предусматривает и увеличение возраста специалистов, которых мы относим к молодым, с 30 до 35 лет.

Кроме того, приезжающих медицинских работников стараются обеспечить хорошим жильем. У врачей востребована такая мера материальной поддержки, как региональная выплата размером в 560 тысяч рублей, которая включает компенсацию за аренду жилья. В 2019 году правительство региона на эти цели дополнительно выделило около 7 миллионов рублей, что позволило привлечь еще 20 медицинских специалистов.

- Большое значение для улучшения жилищных условий медиков имеют единовременные денежные выплаты, предусмотренные для приобретения жилья в собственность. Соответствующая программа действует в Мурманской области чуть больше года. В 2018 году свидетельства на получение выплат для приобретения жилья были выданы 26 медработникам, в 2019-м – 31. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности увеличения размера данных выплат, - уточнили в правительстве региона.

Одна из мер поддержки - социальная выплата на приобретение или строительство жилья отдельным категориям медицинских работников – продлена до 31 декабря 2023 года. В этом году размер выплаты вырос из-за увеличения процента, применяемого при расчете, с 20 до 50, а медицинские работники, получившие выплату, теперь берут на себя обязательство отработать в медицинской организации региона не менее 10 лет (ранее было 5 лет).

В небольших населенных пунктах, таких, например, как Магнетиты, открывают ФАПы. Фото: Правительство Мурманской области

Создаем ФАПы

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту по развитию медицины, у жителей небольших и удаленных уголков кольского края в этом году появилась первичная медпомощь в шаговой доступности. Так, новые фельдшерско-медицинские пункты оборудовали в Магнетитах, Килпъявре и Ковдозере, а в Щукозере завершили капремонт ФАПа. Также в ближайшем будущем решено построить ФАПы в Раякоски, Зареченске и Териберке.

- Внимательное отношение к проблемам людей в небольших поселках – одна из наших первоочередных задач, тем более когда речь идет о медицине. Строительство современных медицинских пунктов - маленькие, но очень важные шаги в развитии здравоохранения региона, – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Тем временем в Сафоново продолжается строительство новой амбулатории для жителей поселка. Уже завершены общестроительные работы и устройство внешних инженерных сетей, продолжается монтаж кровли и внутренних инженерных сетей.

- В новом здании предусмотрены кабинеты: процедурный и прививочный, физиотерапии, неотложной помощи (с отдельным входом в здание), стоматологический, а также кабинеты участковых врачей и врачей-специалистов. Завершить работы планируется в середине ноября 2020 года, -уточнили в правительстве.

Решение о возведении нового здания амбулатории было принято в 2017 году, так как прежнее не соответствовало требованиям санитарных правил. Строительство началось в апреле этого года, в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Вводим новые технологии

Нынешней осенью в Мурманске на базе областной больницы имени П. А. Баяндина открылся Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в котором с помощью современных технологий быстро и эффективно проводят диагностику рака. Пройдя обследование в новом подразделении, жители региона смогут в кратчайшие сроки узнать, есть у них злокачественное новообразование или нет.

- Сейчас мы диагностируем заболевания молочной железы, которые, к слову, превалируют в Мурманской области, щитовидной железы, кожи, онкоурологии, нейрохирургии, офтальмологии, гинекологии. Планируется расширить спектр диагностируемых заболеваний практически до всех. В штате работают 8 врачей-онкологов. Действуют два манипуляционных кабинета, оборудованных кольпоскопом, мобильным видеоэндоскопическим комплексом. Также есть кабинеты ультразвуковой диагностики, эндоскопический, процедурный, - рассказал заведующий Центром амбулаторной онкологии Максим Громов.

Как же попасть в ЦАОП? Всем, у кого есть достаточно оснований полагать, что у них есть злокачественное новообразование, доктор поликлиники выписывает направление в Центр амбулаторной онкологии к определенному специалисту. Врач-онколог разрабатывает диагностическую программу, в ходе которой наличие опухоли опровергается или подтверждается.

Руководство Мурманской области внимательно прислушивается к тому, что говорят и предлагают главы медучреждений региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ситуация в сфере онкологии в регионе непростая. Тем не менее проблемы здравоохранения без внимания властей не остаются. Так, сейчас проектируется реконструкция онкодиспансера, а по сути, он будет совсем новым. В следующем году приступят к его строительству. Что немаловажно, пока идет обновление диспансера, оказание медицинской помощи останавливаться не будет.

- Параллельно с этим наша задача - максимально технологизировать процесс исследования. Визуально, конечно, не очень понятно, что это дает, но на самом деле только высокотехнологичные диспансеры в других регионах такое оборудование имеют. Мы сознательно пошли на это, чтобы на время, пока строится диспансер, у людей была возможность качественных исследований. Уже у 272 человек почти из тысячи пациентов выявили заболевания, - подчеркнул глава заполярного региона.

Также этим летом в Мурманске начал работу центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф», созданный в рамках стратегического плана «На Севере – жить. 2030» для оказания специализированной медпомощи. Учреждение готово принимать жителей Мурманской области по территориальной программе государственных гарантий.

- Новое медучреждение размещено в одном из корпусов перинатального центра, что позволит пациентам получать услуги по лечению бесплодия методами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в единой технологической цепочке: от постановки диагноза и лечения до получения долгожданной беременности и ее дальнейшего ведения. Подготовка, вступление в протокол, а также последующий контроль и ведение пациентов будут проходить в Мурманске, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

По данным регионального минздрава, в Заполярье диагноз «бесплодие» имеют около трех тысяч женщин. За 2019 год 475 пациенток прошли лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, две трети из них – за пределами Мурманской области.

Как отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, руководитель перинатального центра Александр Залесный, потребность в оказании специализированной помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий в регионе растет ежегодно.

- Проблема бесплодия актуальна не только для России, но и для всего мира. С открытием такого центра лечение бесплодия приближено к пациенту. Кроме того, лечение методом ЭКО в том числе является неоценимым ресурсом для повышения рождаемости, – считает Александр Залесный.

По плану, центр репродуктивных технологий до конца 2020 года примет более 700 северянок, свыше 200 получат специализированную помощь.

Больницы и поликлиники в Заполярье стараются оснащать современным оборудованием. Фото: Антон ЗАБИРОВ

ЦИФРЫ

В сферу здравоохранения из всех источников финансирования вложено 30,37 миллиарда рублей, в том числе из средств областного бюджета - 12,84 миллиарда рублей. Дополнительно на реализацию антикризисного плана область выделила 179 миллионов рублей. За год медицину Заполярья пополнили 149 врачей и 277 сотрудников среднего медперсонала.

КОНКРЕТНО Планы на будущее

Важным событием для Заполярья стал визит в Мурманскую область делегации правительства России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Одной из инициатив, которая заручилась федеральной поддержкой, стала модернизация здравоохранения. Как отметил Андрей Чибис, регион получит дополнительное финансирование на нашу Мурманскую областную больницу и покупку двух, таких необходимых, МРТ-аппаратов.

В планах на следующие годы также стоят:

- строительство новых ФАПов, амбулаторий и поликлиник,

- реконструкция онкоцентра Мурманской областной больницы,

- увеличение числа медицинских работников,

- увеличение финансирования больниц региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это электронное правительство»: В Мурманске открыли Центр управления региона. Правительство Мурманской области выполнило поручение президента (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru