Водители автобазы при правительстве Мурманской области из-за коронавируса теперь возят не чиновников, а врачей

Водители автобазы работают в средствах индивидуальной защиты. Фото: правительство Мурманской области

Летом коронавирус дал медработникам небольшую передышку: на фоне снижения заболеваемости ковидные койки начали сворачивать, возобновилась плановая госпитализация. Но осенью Мурманскую область накрыла вторая волна COVID-19…

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, сейчас работает 14 патронажных бригад для амбулаторных больных (которые лечатся от коронавируса дома), а также 22 бригады скорой помощи, заточенные только под пациентов с ковидом. Нагрузка на людей в белых халатах сумасшедшая. В правительстве Мурманской области пошли на нетривиальный шаг, чтобы помочь медработникам: выделили со своей автобазы 17 машин и водителей, которые теперь будут возить не чиновников, а медработников.

Медработники рады машинам: теперь не придется ходить пешком. Фото: правительство Мурманской области

Речь идет не о вызовах, когда надо госпитализировать ковидных больных – туда направляют специальные бригады «скорой». Водители правительства будут ездить с врачами к тем, кто жалуется на признаки ОРВИ.

- В день может быть разное количество вызовов. Сейчас нагрузка большая, в среднем каждый врач ездит на два участка, т. е. в день поступает шесть и более вызовов. Ездим или на машине от поликлиники, или на такси, иногда ходим пешком. Теперь нам выделили дополнительную машину - это большая помощь, не придется ходить пешком, - рассказывает врач-педиатр детской поликлиники № 1 Анна Коткова.

9 ноября телефон в первой городской поликлинике Мурманска разрывался. Впрочем, это обычная практика. За помощью обратились 411 северян с признаками простуды и еще 46 - с другими проблемами. Стоит уточнить, что каждый день это количество меняется - бывают и тяжелые дни, когда число вызовов стремится к тысяче, а посетить каждого врачи должны успеть за сутки. Для понимания: в первой городской поликлинике на вызовах работают 14 медработников, в ближайшее время их число увеличится до 16. Нехитрый подсчет: в день один врач или фельдшер должен приехать домой к 31 пациенту (если поступило 500 звонков). Условия нереальные, но если тратить на каждого больного всего 15 минут (с учетом дороги), то и получается, что уходит весь 8-часовой рабочий день. А ведь на вызов требуется гораздо больше времени! Поэтому каждый работник и каждая машина на счету.

Юрий Загорский считает решение правительства региона верным. Фото: правительство Мурманской области

Автобаза № 1 Мурманской области была создана 12 января 1960 года, с 2003 года она существует как отдельное государственное бюджетное учреждение – автобаза правительства Мурманской области. Сейчас здесь работает более 100 человек, которые знают всех министров, вице-губернаторов в лицо, возили первых лиц страны, иностранных послов. А теперь у них на пассажирском сиденье будут ездить не менее важные лица – люди в белых халатах, которых сейчас, в разгар пандемии, наконец, оценили, как героев и защитников.

- Наша задача – транспортное обеспечение органов законодательной и исполнительной власти Мурманской области и иных предприятий и учреждений, встреча и сопровождение всех прибывающих в регион руководителей ведомств, в том числе иностранных государств. Ежедневно выходит порядка 50 машин. Россия переборола все тяжелые времена. Я считаю, что решение правительства Мурманской области оказать помощь медицинским работникам в плане доставки до пациентов - очень правильное, - уверен руководитель автобазы правительства Мурманской области Юрий Загорский. - Когда я обратился к водителям, ни один не отказался. Понятно, что есть опасность, все мы живые люди, у нас есть семьи, но все согласились, хотя разговор о материальном стимулировании не стоял. Сейчас мы решаем вопрос о премировании - оно обязательно будет.

Водители автобазы будут возить медработников первой и второй городских поликлиник, детской, специализированной поликлиники на Лобова. Работать придется в маске, перчатках и специализированном защитном костюме по необходимости (если врач будет брать анализ на ковид). Но в наши дни это уже обыденная одежда. Водитель автобазы правительства Антон Билинчук уже привык к защитному костюму и рад, что причастен к важному делу. В конце смены все правительственные машины проходят обработку от возможной заразы, техосмотр.

В конце каждой смены машин проходят специальную обработку. Фото: правительство Мурманской области

- В начале пандемии часть наших сотрудников добровольно пошли работать в автобазу медицинской помощи при областной больнице. Они участвовали в перевозке ковидных больных. С остальными сотрудниками они не контактировали, а после такой работы сдали тесты. Сейчас они возить пациентов с коронавирусом не будут, - уточнил Юрий Загорский.

Сейчас в автобазе около 80 машин. За последние пять лет их количество снизилось на 20% для оптимизации расходов. К сожалению, 70% автомобилей – с истекшим сроком полезного использования и выработанными эксплуатационными сроками. Глава предприятия признает, что содержать такую технику очень сложно, и специалисты прикладывают много сил, чтобы она была на ходу и безопасной.

17 машин, брошенных на помощь врачам, скажутся на работе сотрудников регионального правительства. Но ни один из них не стал роптать - жизни северян важнее.

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