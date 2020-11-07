В Баренцевом море киты выпрашивали у рыбаков угощение

Мурманчанин Антон Чайков увидел удивительное шоу дельфинов. Фото: Антон Чайко

Вы когда-нибудь задумывались, что жителям Мурманской области, которую омывают сразу два моря – Баренцево и Белое – повезло гораздо больше, чем жителям других регионов? Ведь мы можем наблюдать порой на расстоянии вытянутой руки удивительных животных!

Около недели назад моряки с судна «Козлово», которое занимается ярусным ловом, увидели двух детенышей китов. В этот момент судно находилось на промысле в Баренцевом море на Мурманской банке – это примерно в 130 милях от берега.

- Два китенка следовали рядом с бортом судна и клянчить рыбу. При выборки яруса (длинная веревка с крючками) матросы бросали рыбу. Киты держались рядом, менялись по очереди, - рассказал «КП» моряк с «Козлово» Константин Линд.

Малыши вели себя очень мирно, а вот их родителей поблизости не было видно. Как говорят моряки, киты обычно держатся парами.

- Много рыбы им не скормили, иначе начальство будет ругаться, - смеется Константин.

И то верно, пусть малыши учатся не на шведский стол приплывать, а сами охотиться – в жизни пригодится.

Кстати, этих морских гигантов часто можно увидеть рядом с рыболовецкими судами. Подходят они к людям не потому, что интересно, просто с трала или яруса часто падает рыба, которую можно успеть съесть (если быстрые чайки не перехватят быстрее). Да и рыбаки ловят в местах, где есть косяки рыб. Так что люди и киты составляют друг другу конкуренцию.

В Баренцевом море на промысле северяне часто видят малого полосатика, сейвала, финвала, синего кита, горбача и гренландского кита, но самая опасная встреча – с китом-убийцей косаткой. От этих грациозных млекопитающих часто приходится уходить подальше, особенно если решил порыбачить на маломерном судне.

Хотя есть в Баренцевом море и очень дружелюбные обитатели. Мурманчанин Антон Чайко – настоящий везунчик, ведь он мог наблюдать удивительное шоу: как беломордые дельфины выпрыгивают из воды и резвятся на волнах. Глаз отдыхает, когда смотришь на такие фотографии!

Дельфины и киты часто сопровождают рыбаков. Фото: Антон Чайко

Еще один добродушный обитатель морей живет в Териберке. Здесь рыбаки часто видят тюленя, который, кажется, совсем не боится людей.

- Его зовут Жорик. Эта нерпа живет в порту в Териберке и встречает прибывающие корабли. Соответственно, получает свою порцию улова. Какие выразительные глаза, однако, - написал на своей странице житель Санкт-Петербурга Сергей Сорокин, который погостил в Заполярье.

В Териберке рыбаков встречает тюлень Жорик. Фото: Сергей Сорокин

О туристических брендах Мурманской области говорят много: это и знаменитая рыба, и угощения из ягод, и красивая природа. Но не стоит забывать и о животных. Ведь у нас можно погладить оленей и хаски, посмотреть на китов. Правда, стоит одновременно подумать и о защите братьев наших меньших.

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