Лучший народный участковый Мурманской области: «Нужно всегда оставаться чутким к проблемам людей»

Участковый служит в правоохранительных органах уже 13 лет. Фото: пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Кто на свете всех храбрее, всех сильнее и добрее? Дать ответ на этот вопрос призван всероссийский конкурс «Народный участковый», который проводят МВД России и издательский дом «Комсомольская правда» уже в десятый раз. Суть его в следующем: за каждого стража порядка голосуют сами жители, и таким образом выбирается лучший среди тех, к кому всегда можно обратиться за помощью.

Почти весь сентябрь шел отбор участников конкурса в подразделениях полиции. Затем жители каждого региона голосовали за тех, кто победил по городам.

Мурманская область тоже в стороне не осталась. Так, 17 октября в Заполярье подвели итоги второго этапа конкурса. Из семи кандидатов самым профессиональным, храбрым и уважаемым стражем порядка северяне признали участкового уполномоченного капитана полиции Артура Капитоновича Токазова. Он представлял отдел полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску.

В полиции 36-летний Артур Токазов служит 13 лет. На вверенном ему административном участке живет 3,5 тысячи человек. Это часть домов на улице Каменной, проспектах Кирова и Кольском. Многие жители хорошо знают в лицо своего участкового. И пожилые люди, и молодежь всегда здороваются с ним на улице. Полицейскому доверяют, обращаются к нему с проблемами и трудностями, порой просят совета - знают, что получат квалифицированную помощь.

«КП» побеседовала с Артуром Токазовым, который представит Заполярье уже на федеральном этапе конкурса.

- Артур Капитонович, расскажите немного о себе.

- Родился я в городе Беслане в Северной Осетии. В 2007 году окончил школу и поступил в Воронежский институт МВД России, а после служил в правоохранительных органах в родных краях. В октябре 2017 года перевелся в Мурманск. Работал пару лет здесь в ГИБДД, а затем стал участковым.

- Как вы оказались на этом конкурсе? Ожидали, что победите?

- В прошлом я уже принимал участие в «Народном участковом», когда служил в органах в Северной Осетии. И вот решил попробовать свои силы вновь. Не ожидал победы, так как работаю в Мурманске не так долго, но было очень приятно, что люди поддержали и выбрали меня.

- Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать участковый?

- Участковому нельзя быть непорядочным, иначе ему в полиции делать нечего. А вообще, он должен быть добрым человеком и понимающим, потому что, даже несмотря на огромный ворох работы, нужно оставаться чутким к проблемам других людей. Это самое главное.

- Люди благодарят вас за нелегкий труд?

- Все, конечно, спасибо говорить не могут, потому что одни вопросы мы решаем, а с некоторыми помочь не можем. Но если благодарят, то это всегда очень приятно, ведь тогда понимаешь, что все, что ты делаешь, было не напрасно.

- Для чего простому гражданину нужен участковый? В каких ситуациях можно к вам обращаться?

- Люди обращаются по всем вопросам, независимо от того, касается это нашей компетенции или нет. В последнем случае мы просто перенаправляем людей туда, где им помогут. А вообще, к участковому можно обратиться, если, например, у вас буйные соседи, которые шумят по ночам. Если возник конфликт и человеку угрожают расправой, тоже можно и нужно позвонить в полицию.

- Бывали ли какие-то необычные случаи, с которыми к вам обращались?

- Случалось, что человек говорит: мол, приведите мою жену домой, она не хочет со мной общаться. Однако примирить семейную пару участковый не в силах. Но мы все равно такие случаи отрабатываем, узнаем, не пропал ли близкий родственник обратившегося и все ли с ним в порядке.

- Какой у вас график работы?

- Мы работаем посменно. Первая смена с 10.00 до 19.30, а вторая – с 14.00 до 03.00. Но иногда бывает и ненормированный рабочий день, если, например, произошло тяжкое или особо тяжкое преступление. В этой ситуации отправляемся на место происшествия в любое время суток.

- Всегда ли удается найти общий язык с людьми?

- В основном удается. Конечно, совсем без дискуссий не обходится, например, когда человек не воспринимает свой поступок как что-то криминальное, но в целом люди идут на контакт. В Мурманской области жители более спокойные и рассудительные, а главное, доброжелательные.

- Почему вы выбрали такую непростую профессию?

- Изначально я учился на следователя, но душа к этому делу не лежала, поэтому решил немного изменить сферу деятельности. Если ты на одном месте сидишь все время, то быстрее случается профдеформация, а как участковый я всегда занят разной работой, что мне нравится. Вообще, у меня в родне много тех, кто служит в правоохранительных органах, так что я вдохновился их опытом.

- У вас есть хобби?

- Люблю писать стихи. В 2017 году вышел мой поэтический сборник «Мой взгляд». В нем я затрагиваю темы любви, Родины, верности и чести, отношения к выбранному делу.

- Как семья относится к вашему призванию?

- Жена и дети переживают, конечно, ведь профессия связана с риском. Но в целом положительно относятся и гордятся мной.

Теперь лучший участковый Мурманской области капитан полиции Артур Токазов примет участие в финальном этапе конкурса «Народный участковый-2020», который пройдет в форме онлайн-голосования с 1 по 10 ноября на сайте МВД РФ и на сайте издательского дома «Комсомольская правда». Посетители выберут лучшего народного участкового из представителей 84 регионов России.

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