Рекорд смертности от коронавируса в Мурманске: официальные данные на 5 ноября 2020 года

Мурманская область ставит новые рекорды по коронавирусу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области накаляется все сильнее. Согласно последним данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе погибли от опасной инфекции еще 8 человек, что за все время с начала пандемии является абсолютным рекордом по числу летальных исходов за один день. Ранее антирекорд был установлен 29 октября, когда в Мурманской области умерли шесть человек.

В общем и целом ковид унес уже 321 жизнь. Подробности о последних погибших пока что не уточняются.

Напомним, что самыми частыми жертвами ковида являются пожилые северяне от 60 лет и выше, поэтому сейчас самоизоляция для них продлена.

Еще одна плохая новость в том, что Мурманская область продолжает оставаться в тройке российских регионов по числу смертей от COVID-19 - на 100 тысяч населения у нас приходится 42 умерших. На первом месте Санкт-Петербург (75 смертей на 100 тысяч), а на втором - Москва (56 смертей на 100 тысяч).

За сутки в Заполярье заразились 225 человек. Всего - 20928 инфицированных. Одержали победу над ковидом 16516 человек, 73 пациента поправились за день.

Напомним: число заболевших коронавирусом в Мурманске превысило 11 тысяч человек.

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