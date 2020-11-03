Дом-туалет: дочь легендарного капитана Буркова борется за здание культурного наследия в Мурманске

Дом №70 на проспекте Ленина в Мурманске признан объектом культурного наследия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

У вас никогда не возникал вопрос, когда вы смотрите на дома в центре Мурманска, сколько они стоят и удобно ли в них жить?

Вот, например, ярко-оранжевая "сталинка" на проспекте Ленина,70 – объект культурного наследия, один из капитанских домов (он и № 72 проектировались по личному указанию наркома снабжения СССР А. И. Микояна специально для плавсостава рыболовного флота), в которых в советские годы жил цвет партии, флота и т. д. На первом этаже в наши дни – одни магазины, рукой подать до остановки, гимназии, детский сад прямо во дворе, да что там – площадь Пять Углов в двух шагах.

Делали и бросили

Трехкомнатная квартира в таком доме стоит почти 8 миллионов рублей. Но даже если у кого-то есть такие деньги, он сто раз подумает, прежде чем переехать в этот дом. И вот почему...

Надежда Константиновна Буркова - дочь легендарного капитана Константина Буркова - переехала в дом № 70 на проспекте Ленина семилетней девочкой, в 1947 году (построили здание в 1936-м). С тех пор крыльцо ее подъезда № 6 толком не ремонтировалось, а оно за 84 года основательно раскрошилось. Когда почти три года назад начался капитальный ремонт объекта культурного наследия, жильцы обрадовались: наконец-то будет красиво и безопасно! Но не тут-то было. Дом подрядчик сдал, да только оказалось, что работал он спустя рукава: там недоделал, там поленился. Крыльцо, которое должны были реконструировать, просто обшили досками и оставили в таком виде. Дожди и снега сделали свое коварное дело: дерево сгнило до такого состояния, что крошилось, словно печенье.

Старое крыльцо сгнило настолько, что по нему было опасно ходить. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- С 2017 года я писала везде, всех просила сделать крыльцо. Ладно, мы знали, что ходить опасно, а другие? Молодые люди прыгали через три ступеньки, а мы, старики, уже не могли. У нас в доме много инвалидов живет, - рассказывает Надежда Константиновна. – Когда мой папа был жив, все было в идеальном порядке. Если бы он сказал, все бы сразу сделали.

Надежда Константиновна уже готовилась обратиться в прокуратуру, но представители Мурманского областного отделения всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» записали несколько видео о плачевном состоянии капитанского дома. И на них наконец отреагировал Фонд капитального ремонта. На прошлых выходных начались работы: сгнившее дерево убрали, а крыльцо обшили новенькой карельской вагонкой. Мера, конечно, хорошая, но сути не меняет.

- Это временное решение на зиму, в следующем сезоне заменим крыльцо, - рассказывает генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Федор Денисов. - Я посмотрел документацию по капитальному ремонту этого дома - в выполненных работах крыльцо не числится, хотя его должны были отремонтировать, но другими работами закрыли стоимость. Это нас не устраивает. Мы с подрядчиком обследуем весь дом и фасад, посмотрим, какие есть гарантийные замечания и какие недоделки, составим акт, будем понуждать подрядчика устранять замечания, которые можно сделать зимой.

Крошащееся на глазах крыльцо заменили на новое. Деревянное и временное. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Как снег на голову

Жильцы дома рады уже и тому, что было сделано.

- Я так была счастлива, что подумала: от счастья тоже умирают. Мы должны сохранить дом культурного наследия, - говорит Надежда Константиновна.

Внучка легендарного капитана Надежда Константиновна Буркова. Фото: скриншот видео

И все-таки она подмечает все, что происходит с любимым домом. Говорит, что крышу сделали неправильно: теперь вода течет на фасад, из-за чего краска уже осыпается, а на балконах образуются глыбы льда. Кстати, балконы висят со стороны улицы Егорова, где ходят люди. Жильцы дома говорят, что каждый день боятся, ведь конструкция легко может упасть кому-то на голову.

Это дом или сортир?

А у жильцов 7, 8 и 9 подъездов проблема… пахучая. Уже несколько лет эту часть дома культурного наследия топит канализация. Началось все еще в 2016 году - иногда сточные воды заливали пол. А после капитального ремонта вода перестала уходить.

Под ногами у жильцов ома №70 хлюпают фекалии. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- К столетию Мурманска на наш дом, как здание культурного наследия, выделили 18 миллионов рублей. Дополнительно мы, жильцы, смогли выбить еще четыре миллиона: два - на проводку, два - на систему водоснабжения и водоотведения. Но сделали все непонятно как: фасад и балконы рушатся, канализация течет. На что пошли деньги? – возмущается Татьяна Котенко, которая уже много лет живет в капитанском доме. – В Санкт-Петербурге нашли фирму, которая должна была восстановить исторический облик здания, заняться балконами, козырьком над аркой. Но что мы видим? Ничего! Какое отношение к людям?

Заходить в подъезд и правда страшно. Под ногами – поддоны, а под ними хлюпает коричневая жижа, в которой плавают фекалии. Запах неописуемый.

- Раньше вода то уходила, то возвращалась. Сейчас все идет еще и в магазины, у нас как раз с противоположной стороны продуктовый. Вонь, мухи, комары... Где гарантия, что завтра не хлынет? – не сдерживает эмоций еще одна жительница дома, Зинаида Фофанова.

Раньше зданием заправляла компания «МурманТехСервис» (та самая, что отвечала за дом 38 в проезде Рыбный, с которого упала наледь и убила женщину). Но летом «хозяин» сменился на «Областную управляющую компанию». Собственники говорят, что разницы не заметили.

Думаете, это подвал? Это подъезд! Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Они писали во все инстанции, куда только можно, - от губернатора до Роспотребнадзора, к ним приходили представители и администрации, и правительства. Все были возмущены и очень переживали, но проблема не решалась.

- Мы отправили досудебную претензию в Фонд капитального ремонта, и только тогда стало что-то меняться, - продолжает Татьяна Котенко.

Например, сотрудники городского "Водоканала" почистили колодцы от засоров, и вода немного стала уходить. Но в подъездах она все так же течет прямо из канализации. Соцработник Константин ходит к инвалиду третьей группы, которая живет в доме № 70. Женщина не ходит и нуждается в помощи, в том числе и медицинской. Как говорит Константин, работники «скорой» часто отказываются заходить в подъезд, где под ногами, уж простите, говно плавает.

Сейчас лед тронулся, но подождем, не случится ли снова ледостав: выполнят ли все инстанции свои обещания?

- Главное, чтобы не подтвердилось высказывание, что нет ничего более постоянного, чем временное, - говорит Надежда Константиновна Буркова.

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