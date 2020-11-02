В Мурманской области развивают придорожный сервис

В 2021 года в регионе появится семь объектов придорожного сервиса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если собираешься путешествовать по Кольскому полуострову, с собой надо брать не только еду, но и канистру с бензином, ведь часто заправки есть только в городах, а между ними… только красивые пейзажи. Если водителя ночь и усталость застают в дороге, часто приходится отдыхать в машине, ведь кафе и гостиниц тоже немного. В корне изменить ситуацию собираются в правительстве Мурманской области.

- Автомобильный транспорт является одним из базовых элементов транспортной системы нашей области. Протяженность сети более 3,5 тысячи километров, наблюдается очень слабое развитие рынка придорожного сервиса. При этом количество автомобилей на душу населения увеличивается с каждым годом, растут транспортные перевозки. В этом году мы также наблюдали всплеск автомобильного туризма: из-за введенных ограничений большинство россиян предпочитает путешествовать на личном транспорте, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Изучение потока на дорогах и мнения туристов выявило болевые точки, где водителям очень не хватает АЗС, кафе и парковок. Это участок «Колы» от Мурманска до Борисоглебска, направления Кола - Териберка и Кандалакша - Умба, часть трассы от Мурманска до КПП «Лотта». А направляющиеся в Ловозеро и Видяево особенно жалуются на отсутствие заправочных станций.

В 2021 году в Мурманской области должны появиться семь точек придорожного сервиса. Первой ласточкой станет зона отдыха на 32-м километре дороги Кола – Серебрянские ГЭС, где часто происходит перекрытие из-за переметов. В этой точке обустроят освещенную парковку на 30 легковых машин или 5 пассажирских автобусов, бесплатный туалет с горячей водой, кафе на 50 мест, пять благоустроенных домиков для отдыха. Также, так как рядом находится несколько туристических баз, здесь будут развивать активные виды отдыха. Помимо этого будет рассмотрен вариант создать здесь автозаправку.

Изначально этот участок земли был в ведении Минобороны, что существенно осложняло работу. Но комитету по туризму региона и Корпорации развития Мурманской области удалось найти с ведомством общий язык.

- Одним из главных сдерживающих факторов для развития придорожного сервиса в Мурманской области является тот факт, что участки вдоль дорог относятся либо к лесному фонду, либо принадлежат Министерству обороны. Также пугают инвесторов удаленность от населенных пунктов, отсутствие сетей, например, водоснабжения, электроснабжения. Также компании не хотят работать там, где маленький поток транспорта и не фур, - уточнила Ольга Кузнецова.

Для решения этих проблем в правительстве региона разработали ряд мер. Например, земельные участки, сложные в оформлении, переводят в иные категории. Также создаются инвестиционные площадки с указанием всех характеристик. Разрабатываются типовые многофункциональные комплексы (сейчас единого стандарта для строительства таких объектов нет).

Также предприятия, которые захотят развивать придорожный сервис на полуострове, могут заявиться на статус резидента Арктической зоны РФ, чтобы получить преференции. Например, оформление земельного участка без торгов.

- В рамках проекта «Безопасный город» будут определены те пункты, которые в рамках разработки единой транспортной модели будут соответствовать стандартам окупаемости по обслуживанию большегрузного транспорта, - пояснила вице-губернатор.

Еще одна мера поддержки – субсидии, выделенные в отдельную категорию. С 23 ноября стартует конкурс от комитета по туризму. Предпринимателям смогут компенсировать до 45% затрат, но надо будет соблюсти ряд условий. Например, объект должен быть удален от населенных пунктов, иметь социальную значимость, при его создании должны быть использованы определенные материалы, а в оформлении – архитектурно-дизайнерские решения в северном стиле.

- Формы поддержки давайте пропишем нормативно и до конца года утвердим соответствующий документ с указанием конкретных объектов. Безусловно, стоп-фактор для реализации объектов – это трудности с земельными участками и электрической сетью, этому надо уделить пристальное внимание, - прокомментировал ситуацию губернатор Андрей Чибис.

Глава региона уточнил, что будет следить за реализацией проектов. В частности, сейчас готовится к подписанию соглашение о развитии придорожного сервиса с крупной сетью заправок и выбирается участок на трассе «Кола», где появится мультифункциональный комплекс. Также с прошлого сезона в работе туристический комплекс на 6-м километре дороги Кандалакша-Умба. Объект расположится на бывших землях лесного фонда, и уже объявлен аукцион на право заключения договора аренды. В живописном месте обустроят смотровую площадку, которая сейчас существует неофициально, автостоянку, туалет и коттеджи для отдыха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 1 ноября 2020 года: и.о. министра культуры Наталья Иванова умерла от коронавируса. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 1 ноября 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru