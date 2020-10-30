Преференции и выход на международный рынок: почему предпринимателям надо открывать бизнес в Печенгском районе

В Печенгском районе хотят развивать современное и экологичное производство.

У каждого муниципального округа в Мурманской области своя экономическая ниша. Но если Терский берег или Апатитско-Кировская агломерация могут совмещать в себе рыбную отрасль (в первом случае) и промышленность (во втором) с туризмом, то в Печенгском районе пока многофункциональность развита слабо. Но в ближайшие годы ситуация может кардинально преобразиться.

Работники в приоритете

Импульсом для развития стало… закрытие. Плавильный цех в Никеле был признан устаревшим производством, не подходящим для модернизации. Его работу начали постепенно останавливать, что запустило множество процессов. В первую очередь – социальных. На производстве было задействовано 636 работников - это сотрудники как Кольской ГМК, так и генерального подрядчика «Печенгастрой».

- После объявления о закрытии плавильного цеха до работников доводилась информация о причинах такого решения, - рассказала HR-директор Кольской ГМК Анна Крыгина. - Компания организовала всестороннее анкетирование - мы выясняли семейные обстоятельства работников, их финансовое положение, ожидания и планы на будущее. Были разработаны социальные программы для поддержки сотрудников, освобождающихся после закрытия плавильного производства. В первую очередь, это трудоустройство работников в подразделениях компании «Норникель» с возможностью переезда, сохранением уровня доходов, переобучением. Кроме того, был разработан пакет для работников, которые решили уйти из компании: они могут получить компенсационные выплаты выше предусмотренных законодательством. Также компенсация включает затраты на переезд как работника, так и членов его семьи. В течение года мы рассказывали о программах, был создан центр трудоустройства в Никеле, куда можно прийти и получить консультацию по всем интересующим вопросам, работает телефон «горячей линии». Сейчас программа находится на завершающей стадии, идет документальное оформление решений работников.

HR-директор Кольской ГМК Анна Крыгина.

Еще одна важная разработка - программа преемственности, которая позволяет сотрудникам компании переобучиться и приобрести практические профессиональные навыки. Работник плавильного производства закрепляется за высококвалифицированным сотрудником на год, в течение которого последний передает свои знания, затем ученик может работать самостоятельно.

Фундамент для бизнеса

Второй важный процесс, запущенный в связи с закрытием плавильного цеха, - это трансформация территории (см. «Конкретно»).

- Изначально было понятно, что с производственной площадкой можно и нужно что-то делать, - рассказывает заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК» Максим Иванов. - Один из возможных путей - рекультивация, необходимая по закону. Но плавильный цех – это комплекс промышленных зданий и транспортная инфраструктура, которые можно использовать для создания новых производств. Таких площадок на территории Мурманской области не так много, любое производство в регионе надо строить с нуля. Мы же даем возможность избежать капиталоемких работ и появиться новому проекту на подготовленной базе. Есть примеры подобной трансформации, но в основном промышленные территории превращаются в культурные или торговые объекты, мы же рассматриваем различные варианты использования площадки, например, для создания новых экологичных производств или преобразование ее в туристический объект.

Для привлечения предпринимателей в Печенгский район компания разработала два конкурса - беспроцентных займов и долгосрочных бизнес-проектов. Первый уже подходит к завершающей стадии: было принято более 200 заявок, отобраны 26 финалистов, в ближайшее время станут известны даты презентации проектов и оглашения победителей. Цель конкурса бизнес- проектов – создание на базе плавильного цеха современных экологичных производств с новыми рабочими местами, а также центра туристического притяжения.

Заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК» Максим Иванов.

- Развитию бизнеса в Арктической зоне Российской Федерации сейчас уделяется большое внимание со стороны правительства. Есть стимул работать именно здесь. В частности, был принят пакет законов о поддержке бизнеса – любой предприниматель, который придет работать в Печенгский район, может претендовать на поддержку не только от компании, но и от региональных властей, - уточнил Максим Анатольевич.

С прицелом на Европу

Печенгский район соседствует с Финляндией и Норвегией, а также железной дорогой связан с портом Мурманска, что может стать дополнительным стимулом для участия в конкурсе долгосрочных бизнес-проектов. В частности, близость к границе позволяет тратить меньше средств на логистику.

Также в министерстве инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области отмечают растущий интерес представителей бизнес-сообщества к развивающимся в регионе производствам.

- Компания «Уралгрит» уже зарегистрировала юридическое лицо в Печенгском районе, и локацию инвестор выбрал неслучайно. Здесь благоприятный инвестиционный климат, преференции Арктической зоны, сырьевая база для производства абразивных материалов, а также геополитическое положение и близость морского порта, что позволяет выйти на новые рынки продаж в Европе, увеличивает экспортный потенциал, - сообщила глава корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

КОНКРЕТНО

Высвобождающиеся мощности плавильного цеха:

- площадь зданий 49,2 тысячи квадратных метров

- 120 мегаватт электрической мощности

- до 33 тысяч гигакалорий тепловой энергии в год

- максимальное потребление промышленной воды – 4,4 тысячи кубометров в год

- 3 километра промышленных автодорог на промплощадке

- 10 километров железнодорожных путей

СПРАВКА «КП»

Меры поддержки долгосрочных проектов:

- обязательство по выкупу части продукции

- льготы на материально-технические ресурсы

- субсидия на оплату процентов по банковскому кредиту

- софинансирование бизнес-проекта

- передача плавильного цеха в собственность или аренду на льготных условиях

До 31 октября идет прием заявок от участников. Подробнее о конкурсе долгосрочных бизнес-проектов можно узнать на сайте.

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