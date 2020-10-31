Рыжие коты для девушек с огненными волосами: Мурманские коты из приюта ждут своих хозяев

Рыжие коты- это солнышко в квартиру круглые сутки! Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомолка» уже писала о том, кто из мурлыкающих обитателей приюта для бездомных животных в Мурманске подойдет брюнеткам и шатенкам. В этот раз стоит обратить внимание на ярких котиков и кошек цвета апельсина. Они не оставят равнодушными ни обладательниц рыжих волос, ни обычных любителей животных.

Ротшильд

Взрослый и воспитанный кот, который точно будет полезен вашему дому. В прошлом имеет травму – хозяева побрили его перед тем, как оставить в подъезде. Не смотря на это, Ротшильд остался умным и приятным животным.

Ротшильд. Фото: vk.com/murmanpriut

Джефф

Имеет интересную историю имени, его назвали в честь Джеффри Безоса. Молодой и дерзкий, но при этом нежный кот, который разнообразит жизнь вашу жизнь. Подойдет как семье, так и одиноким людям.

Джефф. Фото: vk.com/murmanpriut

Рамзес

Этот рыжий друг попал в приют в 2016 году в очень тяжелом состоянии. Кот попал под машину, из-за чего у него был сломан таз и поврежден седалищный нерв. Из-за травмы одна из лап потеряла чувствительность, но она не помешала Рамзесу успешно восстановиться и снова начать активный образ жизни. Внешне кот очень запоминающийся: крупный, красивый с большими щеками. По повадкам был явно диким, но в приюте постепенно привык к людям.

Рамзес. Фото: vk.com/murmanpriut

Сема

Давний обитатель приюта, который нашел хозяев. Однако в конце 2917 года его вернули из-за финансовых трудностей. Белая мордочка и грудка разбавляют рыжину кота. Выглядит животное очень мягким и доброжелательным.

сема. Фото: vk.com/murmanpriut

Мэйсон

Домашний питомец, которого бывшие хозяева бросили у торгового порта. Некоторое время жил на складе, но был отдан в приют одной из работниц. Котик чистоплотный и очень общительный, поэтому явно не доставит хлопот новым хозяевам. В приюте его называют копией Семы.

Мэйсон. Фото: vk.com/murmanpriut

Буяна

Кошка из Заозерска до приюта жила в одном из местных подъездов будучи беременной. Сейчас Буяна уже привита, стерилизована и крепка здоровьем. Внешне выделяется в нашей подборке, потому что кроме рыжего её шерсть окрашена черным и белым цветами. Любит контактировать с людьми, а вот кошачьи собратья могут получить от Буяны пару ласковых.

Буяна. Фото: vk.com/murmanpriut

Такие добрые коты явно улучшат атмосферу любого дома. Сделать кого-нибудь из них частью своей жизни можно, обратившись к руководительнице мурманского приюта Оксане Анчишкиной по номеру 8-921-271-93-93

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