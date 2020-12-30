Примечательно то, что по крайней мере два обстоятельства делали этот предновогодний концерт необычным: во-первых, была нарушена традиция проводить выступления артистов-ударников ближе к лету, а, во-вторых, и тоже вопреки традиции, афишу \\"Ритм non stop\\" украшало имя приглашенного из Санкт-Петербурга гостя - лауреата международных конкурсов Владимира Маслова. Гастроли известного артиста стали возможными благодаря программе Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии «Всероссийские филармонические сезоны».Прежде чем рассказать, почему устроители решили сделать концерт столь необычным, с удовольствием назову имена нарушителей традиций - это заслуженный артист Карелии Валерий Бобков, Ольга Косырева, Мария Телятникова, Василий Катанов, Роман Мартынов, струнный состав Симфонического оркестра филармонии под управлением маэстро Алексея Кубышкина, студенты Петрозаводской государственной консерватории и Петрозаводского музыкального колледжа, учащиеся Детской школы искусств имени М.Балакирева.Перечисляя имена, я нарочно не указывала место работы или учебы артистов: на сцене филармонии выступали члены профессионального братства музыкантов-ударников. И концерт они сделали, как посвящение своему учителю и коллеге, выдающемуся музыканту современности, заслуженному артисту России Владимиру Михайловичу Гайкову, которому 27 декабря исполнилось бы 75 лет.Выпускник Петрозаводского филиала Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Владимир Гайков был артистом и солистом симфонического оркестра, одновременно являясь преподавателем (профессором) Петрозаводской государственной консерватории, композитором, писавшим специально для ударных. Вот почему память о нем дорога всем петрозаводским музыкантам. Вот почему удалось сделать концерт, в котором номера перемежались с очень теплыми воспоминаниями - ведь на сцене Большого зала филармонии выступали ученики Владимира Михайловича.Очень гармонично влился в канву концерта петербургский гость Владимир Маслов, исполнивший собственную композицию \\"Транс\\". Артист уже выступал перед петрозаводской публикой в составе великолепного ансамбля \\"Renaissance Percussion\\": тогда многие запомнили молодого перкуссиониста с похожим на летающую тарелку музыкальным инструментом - хендпаном.Выпускник Санкт-Петербургской консерватории Владимир Маслов в качестве приглашенного артиста сотрудничал с такими коллективами как Михайловский театр, Санкт-Петербургская филармония, Государственная академическая капелла, Камерный музыкальный театр \\"Санктъ-Петербургъ Опера\\", Детский музыкальный театр \\"Зазеркалье\\", оркестр \\"Классика\\", Государственный Роговой оркестр, Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга и другие. По результатам конкурса Владимир был принят в Мариинский театр. Затем приглашен в ансамбль ударных инструментов \\"Renaissance Percussion\\".Инопланетный по внешнему виду инструмент звучал тоже космически. Палитру звуков описать невозможно - просто не с чем сравнивать, но то, что часть публики вошла в транс – это несомненно.Если кто-то решил, что концерт \\"Ритм non stop\\" носил мемориальный характер, то он ошибся. Своими блестящими номерами, показывающими, практически, неограниченные возможности ударных, своей нынешней виртуозностью бывшие ученики Владимира Гайкова отдавали ему дань уважения. Драйвовые и романтические, классические и современные произведения Кажлаева, Живковича, Соколова, Форда и, конечно, Гайкова каждый раз приводили публику в восторг. И только в завершающем Концерте для маримбы и струнного оркестра Эммануэля Сежурне пролилась печаль по ушедшему Учителю.