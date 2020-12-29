28 декабря 2020 года... Этот роковой день навсегда отложится в памяти родных и близких 17 моряков, затонувших после крушения судна «Онега». Напомним: ранним утром ярусолов, который бороздил просторы Баренцева моря у архипелага Новая Земля, ушел на дно. По предварительным данным, причиной трагедии стал мощный удар волны и обледенение судна или же вытаскивание рыболовецкой сети. Из 19 человек спасти удалось лишь двоих – второго помощника капитана Владислава Буторина из Мурманска и матроса Руслана Катюхина из Ростовской области. Остальную часть команды спасатели все еще ищут. Хотя ледяная вода и жуткий ветер не оставляют шансов на выживание…29 декабря в Мурманской области объявили траур по погибшим морякам. Губернатор Андрей Чибис одним из первых почтил память северян и возложил цветы к мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время».- Мурманская область скорбит. В нашем регионе объявлен день траура. Это горе не только для семей, но и для всего города и Севера. Наши моряки не вернулись домой... Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Мы окажем необходимую поддержку: каждая семья получит по одному миллиону рублей. Кроме того, дополнительно отработаем адресную помощь для близких погибших, - сообщил глава региона.Вместе с тем в Мурманске прошел неофициальный митинг, который организовали местные жители. Родные и близкие, друзья и коллеги, бывалые моряки, а также просто неравнодушные к ужасной трагедии северяне могли проститься с теми, кого море унесло с собой на глубину.Около сотни людей, облаченных в черное, с непомерной болью в глазах собрались на пирсе у Кольского залива, на символичном месте – у кладбища кораблей. Раньше здесь из воды торчали остовы траулеров, лодок... Город уже отпустили сильные морозы, пришедшие на выходных, но у воды ветер и стужа дают о себе знать. И если можно легко продрогнуть здесь, то несложно представить, что было с морякам, оказавшимися за бортом без гидрокостюмов в двадцатиградусный мороз…Возложить цветы и поставить свечу в память о погибших пришли многие. Навскидку, около сотни человек. Мужчины, как умеют, пытаются быть стойкими - сдерживают эмоции и отворачиваются, сталкиваясь взглядом с другими пришедшими. Женщины не в силах скрыть горе – дрожащими руками они кладут красные гвоздики, а слезы ручейками бегут по их щекам. Тишину и переговоры шепотом периодически обрывают громкие рыдания: «За что?!», «Почему забрали моего сына?!». Но их вопрос, полный неотвратимой безысходности, остается в напряженном воздухе без ответа…Одним из тех, кто погиб на судне, был капитан «Онеги» Александр Баранов. Его 17-летний сын Роман поделился своими чувствами после произошедшего.- Сложно описать словами, как я переживаю это горе, ведь я потерял отца…Много чего не успел сделать с ним, очень жалею об этом. Узнал о трагедии от мамы – утром встал, счастливый и веселый. И тут она говорит, что папа умер. Я сначала не поверил, да и вообще до сих пор осознание не приходит. Кажется, что он жив, что вернется. Отец был отличным капитаном, настоящим профи – он ходил в море еще до того, как я родился. Не думаю, что это была его вина. В последнее время он задумывался о том, чтобы уйти с промысла, но все сложилось иначе. После случившегося я точно не планирую быть моряком, - с поникшей головой говорит Роман, а голос его дрожит. - Море меня теперь пугает.Пришли сюда и знакомые погибших моряков. Так, один мурманчанин пришел проститься с сыном своего товарища, с которым раньше он ходил в море. Последний присутствовать на траурном митинге не смог.- Трудно назвать объективную причину произошедшего. У моряков есть примета – не выходить в море в воскресенья на понедельник, а «Онега» вышла как раз в такой день. Но дело тут не в суевериях. Погода, конечно, была очень суровая, да и само судно не из новых. Мы сами вернулись из плавания только недавно, стояли на якоре, ждали перемены метеоусловий, - отметил Анатолий Иванович.Примерно через час после прощального митинга деревянный поддон, на котором лежало несчитанное количество красных цветов и свечей, оттолкнули от берега и пустили по холодным волнам Кольского залива. Люди разошлись – им остается лишь жить с глубочайшей раной на сердце.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПропавшие моряки с затонувшей в Баренцевом море \\"Онеги\\" могут находиться внутри судна. Ярусолов, который лежит на глубине 130 метров, обследуют глубоководным аппаратом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru