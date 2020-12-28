К важным результатам внедрения технологии дистанционного бурения на предприятии относят не только рост производительности, но и повышение безопасности труда горняков.Для того, чтобы попасть на рабочее место Сергею Жукову, одному из опытнейших машинистов буровых установок Расвумчоррского рудника, теперь не надо спускаться в подземку. С конца уходящего года его рабочее место находится на поверхности - в административно-бытовом здании Кировского рудника. И именно отсюда он управляет сразу двумя новыми машинами Simba M6C, которые совсем недавно заступили на производственную вахту на Расвумчорре.Как «оцифровать» бурение- Это качественно новый уровень добычи полезных ископаемых, – рассказывает Сергей Жуков. – Когда я бурил на установке, ориентировался на звук, вибрацию, даже запах. По малейшим изменениям мог определить любые неполадки. При дистанционном бурении полагаешься на данные с камер и приборов телеметрии.К реализации уникального для России проекта дистанционного бурения глубоких скважин в Кировском филиале АО «Апатит» приступили в августе 2018 года. В его рамках предприятие «оцифровало» паспорта бурения и отработало технологию их передачи на буровую установку, развернуло на подземных горизонтах Кировского рудника сеть Wi-Fi, а также наладила систему сбора данных с буровой установки о ее техническом состоянии и объемных показателях работы. Технологические решения проекта, включающие телеметрическое оборудование буровых установок, оснащение диспетчерского центра и сопутствующее программное обеспечение было выполнено специалистами шведской компании Epiroc.Уникальной технологию дистанционного бурения делает то, что в ней сведено до минимума участие человека. Машинист лишь перегоняет буровую установку к месту ведения работ и подключает ее к коммуникациям. Затем она по маркшейдерским меткам позиционирует себя в горной выработке и начинает выполнение работ в соответствии с электронным паспортом бурения. В это время установка контролируется только из диспетчерской, а персонал в подземной выработке отсутствует. Диспетчерский центр же находится на поверхности. Рабочее место оператора – точная копия рабочего места машиниста буровой установки. Отсюда он контролирует процесс и вносит при необходимости в него корректировки. Этому способствуют видеокамеры высокого разрешения, размещенные на буровых установках.Производительно и безопасноРанее дистанционное бурение осуществлялось только на Кировском руднике, где в рабочем процессе было задействовано 6 машин Simba E7C и 4 машины Simba M6C, управляют которыми два оператора. В конце 2020 года к работам по аналогичной технологии приступили две новые машины Simba M6C на Кировском руднике и столько же - на Расвумчоррском руднике.На предприятии подчеркивают, что благодаря внедрению технологии дистанционного бурения производительность работ выросла на 20%.– В ноябре каждая установка принесла дополнительно более километра взрывных скважин, – рассказывает Андрей Бабушкин, заместитель главного инженера Расвумчоррского рудника. – За два месяца эксплуатации в автоматическом режиме машина, запущенная первой, набурила в плюс примерно пять километров. Сейчас она в смену дает дополнительно 50 метров, в сутки – 150, соответственно за месяц ожидаем около трех километров плюсом.Однако, помимо производственных рекордов современные технологии помогают повысить безопасность труда.- Дистанционное бурение – это технология будущего. Проект по его внедрению на рудниках нашего предприятия остается уникальным в масштабах России и одним из приоритетных направлений развития производственной инфраструктуры горнодобывающего комплекса компании, – говорит директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. – Для его дальнейшей реализации в первом квартале 2021 года на Расвумчоррский рудник поступят еще две машины Simba M6C, оборудованные для работы в режиме дистанционного управления. Таким образом, их общее количество на Расвумчоррском руднике будет доведено до четырех. Управлять ими будет один оператор на поверхности – из диспетчерского центра на территории Кировского рудника. Для нас этот проект ценен главным образом тем, что он существенно повышает безопасность труда горняков и делает его более комфортным.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru