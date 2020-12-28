28 декабря 2020 года случилось ЧП в акватории Баренцева моря: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа, двух удалось достать из воды, остальных еще ищут.МК 0331 «Онега» имеет порт-приписки Мурманск, хотя компания-судовладелец зарегистрирована в Архангельской области.- По предварительной информации, на борту находилось 19 человек: 16 человек с Мурманской области, один человек с Архангельска, один человек из Курской области, один из Ростовской области. В настоящее время два человека спасены рыболовным траулером \\"Войково\\", - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.Ведомство работает вместе с Морским спасательным координационным центром, Северным флотом, Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. Координирует и руководит операцией Морской спасательный координационный центр. УМВД России по Мурманской области в данный момент собирает информацию о членах экипажа и их родных, в том числе место регистрации. Напомним: предварительный список находившихся на борту судна известен. Для родных моряков работает «горячая линия».- В готовности находится авиация Северного флота, в данный момент применение осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями: высота волн на месте достигает 4 метра, температура воздуха около – 20 градусов. В настоящее время одно судно работает на месте крушения, на поиски и оказание помощи движутся еще три, - уточнил Алексей Баринов.Приступили к работе оперативные штабы ликвидации ЧС и тушения пожаров Главного управления МЧС России по Мурманской области, Главного управления МЧС России по Архангельской области. Глава Мурманской области Андрей Чибис дал поручение вице-губернатору Дмитрию Филиппову о создании рабочей группы по оказанию всесторонней помощи родственникам членов экипажа потерпевшего бедствия судна. Ситуация находится на личном контроле главы региона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru