К этому событию шли почти 10 лет. И все-таки память увековечена: 9 декабря у здания администрации Первомайского округа в Мурманске торжественно открыли мемориал «Подвигу бойцов оленно-транспортных батальонов - защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов».Все началось с писемОфициально предложение об установке памятника озвучили еще в 2014 году на съезде коренного малочисленного народа Севера. Саамское собрание Самь Соббар и областная общественная организация «Ассоциация кольских саамов» поддержали идею. Но, как мы уже не раз писали, еще в 2010 году заведующая библиотекой в Ревде Нина Ежова стала писать письма в разные инстанции с просьбой рассмотреть возможность увековечить память «арктических танков». И эта идея нашла отклик у Марины Ковтун, которая в ту пору была губернатором Мурманской области. Для монумента даже стали искать место. Варианты с размещением у «Алеши» или на Пяти Углах в Мурманске, к сожалению саами, отбросили, как, например, и Долину Уюта. А на локацию где-нибудь в Ловозере были не очень настроены сами представители коренного малочисленного народа, ведь там памятник увидит гораздо меньше людей, чем в самом большом городе за Полярным кругом. Администрация Мурманска предложила вариант с парком «Патриот», который хотели разбить у Семеновского озера.Потом на несколько лет наступила тишина. Саами напоминали о своей идее и даже открыли сбор денег. Но денег в бюджетах всех уровней на мемориал не находили, поэтому до 2016 года его судьба была туманна. А ведь в 2012 году подобный памятник открыли в Нарьян-Маре.Точка на картеА потом неожиданно появилось место – у администрации Первомайского округа, был объявлен конкурс эскизов, а в этом году в правительстве Мурманской области сообщили, что на увековечивание памяти о подвиге оленно-транспортных батальонов выделили грант в размере 8 миллионов рублей. И вот северяне, ратовавшие за благое дело, прошли через все тернии: памятник открыт. Он детище смоленского скульптора Игоря Чумакова, который создал фигуры оленевода, лыжника и их товарищей – оленей и лайки.- Мы увековечиваем память самых скромных, миролюбивых и отважных героев Великой Отечественной войны - оленеводов. Северная кавалерия обеспечила серьезную помощь Советской армии. Без оленно-транспортных батальонов освобождение Севера было бы невозможно. Поздравляю всех с этим важным событием, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.За проделанную работу и значительный вклад в реализацию государственной национальной политики глава региона также вручил президенту Ассоциации кольских саамов Елене Рочевой благодарность Федерального агентства по делам национальностей.ПризнаниеВ торжественном открытии памятника также приняла участие консул Норвегии Торунн Хаслер. Для Генерального консульства Норвегии в Мурманске это важное событие и повод выразить благодарность тем, кто трудился и жертвовал своей жизнью на Севере во время войны.- Прошло не более года с тех пор, как во время открытия памятника 25 ноября 2019 года в норвежском городке Тюсфьорд министр обороны Норвегии выразил благодарность саамским проводникам через границу во время немецкой оккупации. Таким образом, спустя много лет были принесены извинения за непризнание участия в Сопротивлении саамского народа, и подвиг был наконец признан. Саамские проводники, рискуя собственной жизнью и безопасностью своих семей, перевезли тысячи людей через границу в Швецию - к свободе и безопасности, - сообщило консульство Норвегии в Мурманске.В королевстве «арктические танки» воспринимают как опытных следопытов, проводников и охотников, отлично владеющих оружием. Ранее участие саами в движении Сопротивления не признавалось, но теперь все изменилось. И открытие памятника тому подтверждение как со стороны Норвегии, так и со стороны России.Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов к подножию мемориала представителями саамской общественности, командованиемСеверного флота и руководством области. Память оленеводов, павших в годы военного лихолетья, почтили минутой молчания..СПРАВКАОлений «экспресс»Оленно-транспортные батальоны были сформированы в ноябре 1941 года. В них служили саами, ненцы и коми. Они участвовали в боях за Петсамо, Никель, Рудники, Киркенес, освобождая Советское Заполярье, и вступили на территорию Северной Норвегии. В войну батальоны также доставляли на передовую продовольствие, оружие и снаряды, вывозили раненых. Благодаря оленям с фронта удалось эвакуировать около 10 тысяч человек, 160 самолетов, доставить 17 тысяч тонн боеприпасов и переправить около 8 тысяч военнослужащих и партизан для выполнения заданий.Оленьи упряжки удобны тем, что на них легко можно было проникнуть в тыл врага. Северные олени неприхотливы в еде и не требуют специального ухода, и даже при ранениях никогда не будут кричать и шуметь. Самое главное, выносливое животное может пробежать по снегу десятки километров за сутки.Во время военных операций оленей также использовали для доставки срочной почты и помощи авиации. На санях, запряженных двадцатью животными, перевозили тяжелые моторы с подбитых самолетов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда в Мурманске можно будет встречать рассвет. Пик полярной ночи в областном центре уже пройден (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru