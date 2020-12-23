С началом пандемии в нашей стране стартовал флешмоб «Спасибо врачам». Люди начали активно публиковать свои истории под хэштегом #спасибоврачам, чтобы отблагодарить работников медицины, которые каждый день совершают подвиг – спасают людей от коварного коронавируса и не только. Людям в белых халатах сейчас действительно очень непросто, и все еще непонятно, когда ситуация станет лучше. К акции подключились и жители Мурманской области.Так, например, глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин этой осенью заболел коронавирусом, лечился сначала в Кандалакшской ЦРБ, а потом в Мурманске. Болезнь ударила больно: поражение легких было более 70%. Но медработники спасли Ярослава Шалагина. Еще во время своего лечения он выложил видео на своей странице в «ВКонтакте».- Хочу поблагодарить наших медиков за их очень сложный, кропотливый и тяжелый труд, за их самоотдачу. Они полностью выкладываются в ковидных госпиталях. В одном из них я нахожусь и вижу весь этот тяжелый труд. Спасибо врачам, - поделился впечатлениями глава администрации.Его коллега из Мурманска Евгений Никора также присоединился к флешмобу.- Акция призывает граждан проявлять ответственность, осторожность и солидарность в борьбе с COVID-19. И, конечно же, это – общероссийский знак благодарности нашим врачам, которые, рискуя своей жизнью, делают все возможное для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, - написал он в своем аккаунте в Instagram.Жители ЗАТО Александровск высоко оценили труд медиков. Пациенты, прошедшие лечение от коронавируса в стационаре гаджиевского филиала № 6, отправили письмо в Центральную медико-санитарную часть №120 России, а также губернатору Мурманской области и главе Александровска.- В этом стационаре для пациентов созданы все благоприятные условия для выздоравливания: просторные палаты, регулируемая температура воздуха, ионизация воздуха, идеальная чистота. Мы очень благодарны врачам Михаилу Юрьевичу Елисееву, Елене Александровне Кузнецовой, Анастасии Александровне Кобец. Особую признательность и благодарность выражаем медсестрам Галине Валерьевне Юсуповой, Нине Михайловне Пеняевой, Ирине Борисовне Сорокотягиной, Светлане Анатольевне Скобловой, Валентине Ивановне Скочко. Они круглосуточно выполняли медицинские процедуры, радуя и восхищая нас своим профессионализмом, чутким отношением, милосердием, позитивным настроением, мужеством в борьбе с этим коварным вирусом. Выражаем признательность за качественную уборку помещений санитаркам Ольге Сергеевне Корельской, Людмиле Викторовне Тихоновой, Елене Викторовне Вагиной и Саадат Ахмедовне Амировой (сестра-хозяйка), - сообщается в благодарственном письме.Одна из жительниц Мурманска тоже выразила восхищение работой медиков в письме. Она попала в родильный дом № 3 и была удивлена хорошими условиями.- Во-первых, просторная палата, удобная кровать, чистые и опрятные постельные принадлежности. Наличие бытовых приборов первой необходимости. Во-вторых, поддержание в отделении стерильной чистоты: регулярные уборки с помощью специальных моющих средств и санитайзеров полов, стен, столов, тумбочек, кроватей и прочего. В-третьих, хорошее, сбалансированное и очень вкусное питание, практически как дома. И, наконец, заботливое отношение персонала роддома к больным и к выполнению своих обязанностей, - рассказала в своем письме женщина.Благодарность каждый выражает по-разному. Например, этим летом в Мурманске команда регионального отделения Союза художников России создала стрит-арт на стенах Мурманской областной больницы имени П. А. Баяндина. Основной сюжет картин - это медики, спешащие на помощь людям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМихаил Мишустин по итогам Прямой линии с Путиным поручил разобраться с медициной в Мурманской области. В Алакуртти должны направить врачей, а в Коле разобраться с ковидными выплатами (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru