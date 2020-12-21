Объем компенсаций представителям коренных народов Таймыра оценили более чем в 175 миллионов рублей

Оленеводы, охотники и рыболовы будут содействовать в восстановлении загрязненной территории. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 декабря в Дудинке члены комиссии по этнологической экспертизе на встрече с представителями коренных малочисленных народов Таймыра рассказали о компенсационных мерах, которые они рекомендуют компании “Норникель” по итогам анализа последствий разлива топлива на норильской ТЭЦ-3. Этнологическая экспертиза последствий экологического ущерба проводилась впервые в российской практике и может стать модельным опытом взаимодействия недропользователей и коренных малочисленных народов в Арктике.

“Комиссия по этнологической экспертизе пришла к выводу, что коренные малочисленные народы ограничены в возможности осуществлять добычу водных биоресурсов на акватории общей площадью 87939,15 га. Иные виды традиционной хозяйственной деятельности, такие как оленеводство, охота и собирательство, не пострадали” - рассказал председатель комиссии по этнологической экспертизе, профессор базовой кафедры "Управление проектами и программами Capital Group" РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н. Иван Потравный.

“Мы рекомендуем два этапа компенсаций коренным жителям региона. На первом этапе это возмещение прямых убытков, причиненных общинам и главам домохозяйств коренных малочисленных народов, рассчитанные по методике Минэкономразвития за пятилетний срок хозяйственной деятельности. На втором этапе мы рекомендуем принять меры, направленные на поддержку в более долгосрочной перспективе (до 2024 года). Они касаются сохранения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности, языков и культуры, создания новых рабочих мест взамен утраченного объема промыслов. Проектный офис развития Арктики готов принять участие в соответствующих программах, в частности, в развитии этнотуризма на Таймыре. Кроме того, наши специалисты будут оказывать местным жителям юридические консультации по аренде земельных участков и другим вопросам”- рассказал координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов.

Этнологическая экспертиза последствий экологического ущерба проводилась впервые в российской практике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

“Стоимостная оценка воздействия разлива топлива ТЭЦ-3 в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов была проведена в соответствии с «Методикой исчисления размера убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», утвержденной приказом № 565 от 9 декабря 2009 г. Министерства регионального развития Российской Федерации. Размер убытков, причиненных представителям коренных малочисленных народов, составляет около 175,3 млн рублей при единовременной выплате. При расчетах убытков учитывалась общая площадь водных ресурсов с ухудшенным качеством водных участков озера Пясино и реки Пясино, рыбопродуктивность рыбных запасов по каждому типу водоемов, средняя стоимость 1 кг рыбы и материальные затраты по рыболовству по данным родовых общин" - рассказала член комиссии Ирина Самсонова, д.э.н., руководитель отдела этносоциальных и этноэкономических исследований Академии наук Республики САХА (Якутия).

Представитель хозяйства «Мукустур» Аксинья Поротова отметила, что прежде всего в контексте выплаты компенсаций представители общин имели в виду тех, кто не имеет другого заработка, кроме рыболовства. Она поблагодарила членов комиссии по этноэкспертизе за плодотворное взаимодействие и отметила, что на сегодняшний день в целом удовлетворена результатами.

Оленеводы, охотники и рыболовы будут содействовать в восстановлении территории, сообщил Геннадий Щукин, председатель семейно-родовой общины долган и президент местной Ассоциации общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Таймырского Долгано-Ненецкого района.

“Они будут надеяться, что технология придет в тундру и будет ее чистить. Теперь мы будем держать вопрос на контроле на местах, всех рыбаков просить о предоставлении информации, будем вылавливать рыбу на затронутых территориях и сдавать на ежегодную экспертизу” - сказал Щукин.

Этнологическая экспертиза по факту разлива нефтепродуктов в Норильске инициирована Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Проектный офис развития Арктики (ПОРА) выступил организатором работ. Комиссия по этнологической экспертизе исследовала, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера. В ее состав вошли ученые и эксперты РЭА им. Плеханова и МГУ имени Ломоносова (Москва), Лаборатории арктического биомониторинга САФУ (Архангельск), отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Республики Саха (Якутск), Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН, Федерального агентства по делам национальностей и других организаций. Подробнее об этноэкспертизе - на сайте.

“При проведении этнологической экспертизы последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в г. Норильске учитывался опыт этнологических экспертиз, проведенных в Якутии, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Объём рекомендуемых компенсационных мер является беспрецедентным. Так, в Якутии за 10 лет действия регионального закона при 22 проведенных этноэкспертизах было выплачено 103,3 миллиона рублей. Однако реальный эффект зависит не только от экспертизы как научного исследования, но и от дальнейших действий самой компании. Мы видим, что "Норникель" открыт к диалогу и проявляет ответственную корпоративную социальную политику в данном вопросе” - отметила юрист в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации Антонина Горбунова.

Об Ассоциации КМНСС и ДВ РФ

АКМНСС и ДВ РФ является общественной организацией, которая ставит своей задачей защищать права человека и отстаивать интересы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, способствовать решению социальных и экономических проблем, проблем охраны окружающей среды, культурного развития и образования. АКМНСС И ДВ РФ работает над обеспечением прав по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов Севера, а также по обеспечению их права на самоуправление согласно национальным и международным правовым стандартам.

АКМНСС и ДВ РФ объединяет 41 народ, численность которых составляет около 250.000 человек, организованных в 34 региональные и этнические объединения, и полномочно представляет эти народы на международном и федеральном уровнях.

О ПОРА

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России. Является базовой площадкой Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики для разработки и реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года.

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