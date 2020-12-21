«Маме жгло глаза и она не могла встать»: в Мурманске мужчина обрызгал женщину и ее собак перцовым баллончиком

Мужчину будет искать полиция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 декабря в Мурманске произошла очень неприятная ситуация. Обычная стычка собачников. которые часто случаются в городе, закончилась небанально.

Мурманчанка вышла на прогулку со своими питомцами: самоедом и маленькой дворняжкой. Собаки, как и полагается, были на поводках. Во время прогулки женщина встретила мужчину с джек-рассел-терьером. Четвероногие друзья стали обнюхивать друг друга, но ничем хорошим это знакомство не закончилось ни для псов, ни для их хозяев.

- Собаки сцепились, но не подрались, хотя у нашего пса поцарапана немного лапа. Мама присела, чтобы прижать к себе самоеда. И тут мужчина резко достал баллончик, обрызгал маму и самоеда (на дворняжку не попало), а затем убежал. Ей начало жечь глаза, и она не могла встать, - рассказала "КП" подробности случившегося дочь пострадавшей женщины Ульяна Кузина.

По словам девушки, все собаки были на поводке, но без намордника, так как, со слов хозяев, не не агрессивны. Медицинская помощь ее маме, к счастью, не потребовалась: она смогла дойти до дома, и через время жечь лицо перестало.

- Мы обратились с заявлением в полицию. Надеюсь, что правоохранители найдут этого мужчину и привлекут к ответственности, - отметила собеседница.

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