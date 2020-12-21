Школьников в Мурманской области будут кормить олениной

В школах Мурманска сейчас идет эксперимент: в меню включили тефтели из оленины. Фото: правительство Мурманской области.

Питание в школах Мурманской области изменится. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

По новым санитарным требованиям, еда в столовых должна стать более сбалансированной. Например, в регионах, где из-за климата есть нехватка важных микроэлементов и витаминов (к таким относится и Мурманская область), еду должны готовить на йодированной соли, а в блюда добавлять больше полезных продуктов. В Мурманске сейчас идет эксперимент: в меню включили тефтели из оленины. С января попробовать их смогут и школьники в ЗАТО Александровск, а затем практику хотят распространить и на другие города.

Оценивают блюда не только дети, но и учителя, и родители. Фото: правительство Мурманской области.

- В ближайшее время мы рассмотрим варианты поддержки оленеводчества в регионе, - отметил Андрей Чибис.

Кстати, это не первый раз, когда в регионе добавляют в школьное меню местные продукты. Просто не всегда детям это по вкусу. Например, недавно в меню мурманских общеобразовательных учреждений появилась горбуша от региональных поставщиков. Но ее потом убрали, потому что старшеклассники еще готовы были ее есть, а вот ребята помладше воротили носы. Поэтому «мучить» юных северян красной рыбкой не стали. А вариант меню с тефтелями из оленины начали разрабатывать еще полтора года назад. Сейчас от технологии перешли к практике - дети уже оценивают, нравится ли им оленина.

Недавно в меню мурманских общеобразовательных учреждений появилась горбуша от региональных поставщиков. Фото: правительство Мурманской области.

- Это диетическое, очень полезное мясо. Его стоимость высока, но региональный поставщик предложил нам очень выгодную цену. Начальные классы очень хорошо едят картошку с укропом, суп, а тефтели ковыряют. Старшие ребята суп не очень любят, а котлеты едят. Но это не показатель, посмотрим, как дальше будет, - отметил директор Центра школьного питания в Мурманске Михаил Любетко. – Наша задача – чтобы еда была не только полезной, но и вкусной.

Оценивают блюда не только дети, но и учителя, и родители. Несколько лет назад Мурманск первым в России ввел интересный метод оценки качества школьного питания – родительский бракераж: родители без предупреждения приходят в общеобразовательные организации и пробуют, чем кормят их детей в столовых. Общественная дегустация также является важным моментом при разработке нового меню. К сожалению, пока пандемия поставила эти практики на паузу, но к ним обязательно вернутся.

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