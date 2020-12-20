Председатель совета директоров «ФосАгро»: мы можем поручиться за безопасность и эффективность вакцины «Спутник V»

Председатель совета директоров компании «ФосАгро» Ксавье Роле. Фото: пресс-служба «ФосАгро»

В беседе с журналистом CNBC Ксавье Роле рассказал, что он вместе с другими руководителями «ФосАгро» - одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений – уже испытал на себе отечественную вакцину «Спутник V» и полностью удовлетворен ее эффективностью.

- Совместно с высшим руководством компании в числе которых были генеральный директор Андрей Андреевич Гурьев и заместитель председателя совета директоров компании Андрей Григорьевич Гурьев было принято решение о прохождении вакцинации. Мы хотели на собственном опыте оценить возможные эффекты, чтобы потом начать общекорпоративную программу вакцинации. С точки зрения побочных эффектов я ничего не испытал, исследования, которые мы проходим, показывают стабильно высокие титры антител к инфекции, и мы рады, что теперь можем поручиться за безопасность и эффективность вакцины, - говорит в интервью Ксавье Роле. - В нашей компании работает более 18 000 человек по всему миру и сохранение и улучшение их здоровья всегда было нашей первоочередной задачей, и мы рады, что имеем возможность в скором времени запустить программу вакцинации наших сотрудников.

По словам председателя совета директоров «ФосАгро», отечественная вакцина от коронавируса имеет целый ряд преимуществ перед зарубежными аналогами.

- Российская наука за последние 100 лет внесла замечательный вклад в мировой научный прогресс. «Спутник V» очень легко производить и важно, что она проста в хранении и транспортировке – в сухой форме она хранится при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия, - подчеркнул Ксавье Роле.

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