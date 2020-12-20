Внебрачную дочь миллионера Руслана Кравеца нашли в Оленегорске

Екатерина Иванова из Оленегорска оказалась внебрачной дочерью миллионера. Фото: скриншот передачи Первого канала

Громкие происшествия из Мурманской области не раз выносили на телешоу федеральных каналов. Например, пристально рассматривали смертельную аварию в Апатитах, случившуюся 23 мая этого года, или дикую историю из Мончегорска, где отчим избил пасынка до разрыва кишечника.

А иногда в рейтинговых передачах разбирают семейные дрязги. Так, семья из Оленегорска пришла в передачу «На самом деле» на Первом канале. 51-летняя Елена Минаева заявил, что 28 лет назад родила свою дочь Екатерину Иванову от миллионера Руслана Кравеца.

- В 90-х я ездила в Питер, посещала Эрмитаж, там мы и познакомились. Я думала, что отношения будут долгосрочными, но быстро все закончилось. Не шибко часто встречали: один раз пригласил в ресторан, пару раз по улице прогулялись у гостиницы, - рассказала о встрече Елена Минаева.

- А вы знали, что Руслан был женат на тот момент? – задал ей вопрос ведущий.

- Я не знала, - призналась северянка. – Он исчез до тог, как я обнаружила, что беременна. Я пыталась его найти, а потом увидела по телевизору.

Жительница Оленегорска Елена Минаева познакомилась с Русланом Кравецом в Эрмитаже. Фото: скриншот передачи Первого канала

С трех лет Екатерину воспитывал отчим, которого она считает отцом. Но найти биологического отца-миллионера было именно ее идеей.

- Как и любая дочь, я хотела узнать своего отца. Любой ребенок хочет узнать своего родителя. Но как любая молодая девушка, я хочу карьеру, хочу развиваться, - рассказала Екатерина.

Она мечтает стать моделью и думает, что богатый отец ей в этом поможет.

Мать и дочь связались с Русланом Кравецом, и тот пустил их пожить в свой московский дом. Только вот его нынешняя супруга Алена этому возмутилась. Между женщинами началась настоящая война. Северянок хотели поселить в домик для прислуги, но они отказались, тогда хозяйка дома отправила их жить на неотапливаемый третий этаж.

Роман простой северянки и миллионера долго не длился. Фото: скриншот передачи Первого канала

- Это была ошибка, пустить в свое отсутствие этих дам в дом. Меня не было в Москве, когда они приехали. Я полагал, что дамы, прибывшие издалека и довольно мягко и вежливо со мной говорившие, не будут устраивать такое, - отметил на передаче Руслан Кравец.

Хотя ему и попытались возразить, что его жена Алена та еще провокатор.

Миллионера прямо спросили, что он будет делать, если ДНК-тест подтвердит, что Екатерина – его дочь.

- В моем жоме она жить не будет. Если подтвердится, что она моя дочь, я помогу освоиться ей в этом городе. Я в состоянии ей помочь с карьерой, на которую она способна. Моделью ей быть уже, конечно, поздно, - ответил Кравец.

Кстати, Екатерина по образованию – повар. Но работать по специальности ей не интересно.

- Я слышала, что он [Руслан] обещал им купить квартиру в Москве, машину. О наследстве забудьте! - добавила Алена Кравец.

Кстати, Екатерина, хоть и говорила, что сначала хочет узнать отца поближе, а уже потом думать о материальном, в пылу ссоры с Аленой заявила, что дом, в котором сейчас временно живет, считает и своим.

В конце передачи, как и обещали, огласили результат ДНК-теста. С вероятностью в 99,99% Екатерина является внебрачной дочерью Руслана Кравеца. Его законная супруга посчитала, что все это шутка и отказалась верить в такой результат. А сам миллионер попросил не горячиться и заявил, что им всем надо обсудить сложившуюся ситуацию.

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