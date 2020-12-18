«Новые люди» в Мурманске начали реализацию своих первых проектов

В ноябре активисты партии проинтервьюировали более 250 жителей региона.

Партия «Новые люди» провела опрос жителей Мурманской области, чтобы выяснить, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего.

В ноябре активисты партии проинтервьюировали более 250 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

частникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные.

«Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Мурманской области. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею», - сообщили в политической организации.

Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

Руководитель Мурманского отделения «Новых людей» Ярослав Саплеев рассказал, что согласно результатам опроса, первое место получил проект создания городской платформы, на которой будут публиковаться проблемы, решением которых займутся «Новые люди». Жители города смогут прикреплять описание той или иной ситуации к интерактивной карте муниципальных районов и сигнализировать о проблеме.

Второе место получил проект по поддержке людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На третьем месте - помощь приютам для бездомных животных.

В Мурманской области отделение партии «Новые люди» работает с ноября.

Также жители Мурманской области в ходе опросов просили активистов «Новых людей» обратить внимание на проблемы, связанные с развитием системы здравоохранения, пробелы в благоустройстве города и нехватку рабочих мест. В партии намерены учесть в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

В Мурманской области отделение партии «Новые люди» работает с ноября.

Мурманский штаб партии «Новые люди» находится на пр. Ленина, д. 51

Телефон: +7-989-269-18-61

О текущих проектах в Мурманской области «Новые люди» рассказывают в социальных сетях: «ВКонтакте» и Instargam.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru