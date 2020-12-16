«Я специально сделал его добрым»: автор скульптура кита с человеческим лицом в Коле рассказал про свою работу

Закончен только первый этап благоустройства новой зоны отдыха. Фото: Администрация Кольского района.

Многие северяне, гуляя по новой набережной в Коле, даже не догадываются, что еще лет 40 назад это была часть Кольского залива. Потом люди отвоевали ее у природы, чтобы построить дома. В итоге песчаная насыпь осталась на долгие годы местом для прогулок и шашлыков. Местным она была по вкусу, жаль, не обустроена.

Все начало меняться в 2019 году, когда проект набережной в Коле выиграл во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году этот уголок отдыха стали преображать.

Что уже сделано

На сегодняшний день первый этап благоустройства завершен. Этим летом провели электричество и сделали уличное освещение, оборудовали ливневую канализацию. Строителям пришлось переносить под землю наружную высоковольтную линию электропередач, которая тянулась над всей набережной.

- В течение 2020 года провели огромнейший объем работ, заложили основу для развития этого места. Раньше здесь были искусственные барханы, а сегодня эта территория на 6,6 гектара заиграла новыми красками. Общий объем затрат составил 58 миллионов рублей. За счет средств местного бюджета по просьбе жителей мы установили здесь качели, информационные стенды с историей Колы, - рассказал глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Помимо этого на набережной сделали асфальтовые дорожки и уложили тротуарную плитку. Причем на протяжении большей части общественной территории пешеходные тропинки оборудованы тактильной плиткой. Это сделано для того, чтобы люди с нарушением зрения не заблудились. Рядом установили остановку общественного транспорта, продумали парковочные места и туалеты. Последние адаптированы и для нужд маломобильных людей. В октябре на просторной территории высадили первые деревья. Саженцы сирени, кизильника, шиповника и пузыреплодника из питомника и адаптированы к северным условиям. Общественное пространство также уже украсили малые архитектурные формы, появились лавочки, урны, огромные качели, с которых открывается

потрясающий панорамный вид на Кольский залив и Мурманск. Для детей построили игровой городок и лабиринт. В будущем сюда «приплывет» корабль для детворы.

Изюминкой набережной стали семейные лежаки, которые поначалу северяне приняли за шезлонги для загорания. Получить бронзовую кожу вряд ли удастся, зато с лежаков хорошо наблюдать за северным сиянием и любоваться Кольским заливом.

Необычна по форме и беседка: она стилизована под парусник. В ней можно не только отдохнуть, укрывшись от непогоды, но и согреться. Конструкция предусматривает закрытый очаг, где любой желающий может развести огонь.

Чудо-юдо

А вот скульптура чудо-кита из розового гранита, которая красуется на высоком постаменте в виде айсберга и волн, понравилась не всем. Памятник копирует изображение с исторического герба Колы. Некоторые северяне сочли скульптуру нелепой, а другим она показалась довольно милой. Свое мнение по этому поводу высказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Изюминка Поморской набережной - скульптура кита, которая вызвала неоднозначную реакцию. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- В архитектуре всегда есть полярные мнения. Я получал мониторинг того, как местные жители оценивают скульптуру. Есть такие, кому она не понравилась, но есть и те, кому чудо-кит пришелся по душе. Уже неплохо то, что это обсуждается. Если бы скульптура была банальной, такого резонанса бы не было. Сколько людей, столько и мнений. Не вижу в скульптуре ничего плохого, - подчеркнул глава региона.

«КП» поговорила со скульптором Вячеславом Самохиным, который и создал кита. Для него это первый опыт создания малых архитектурных форм, которые были бы выставлены на всеобщее обозрение, до этого он делал украшения из камня для частных домов.

- Мой знакомый занимался реконструкцией набережной и предложил мне поучаствовать в конкурсе создания скульптуры, - рассказывает Вячеслав Самохин. – Я решился, потому что знал, что смогу сделать такого же кита, как на гербе. Как сказал Микеланджело: «Отсекаешь все лишнее».

Мастер по камню признается, что сначала ему вообще не понравился кит с человеческим лицом. Но потом он решил за него взяться.

- Я увидел, каким его хотели изобразить московские мастера: с зубами, злого, и мне стало плохо. Я подумал: «Зачем городу такая рыба?» Тогда-то я и посмотрел на скульптуру по-другому, понял, что он очень добрый, - говорит собеседник «КП».

Создан кит из гранита двух цветов – серого и красного. Подходящие по весу и окраске камни нашли в одном из карьеров рядом с Мурманском. Вячеслав уверен, что раз они много лет пролежали под открытым небом и не дали трещины, то и в образе скульптуры прослужат долго.

Грандиозные планы

По словам главы Кольского района Андрея Малхасяна, местные жители ждали появления полноценной набережной лет десять. И их желание наконец-то сбывается! В дальнейшем в этом месте отдыха появится еще много интересного.

- Конечно, это не окончательный вид общественной территории. Мы планируем и дальше ее наполнять. К примеру, для молодежи хотим сделать зоны для занятий уличным спортом – оборудовать волейбольную или баскетбольную площадку. Для подростков будет предусмотрен самый настоящий памп-трек - это специальная велосипедная или роллерная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов. Уверен, что она будет пользоваться спросом у молодежи, - подчеркнул Андрей Малхасян.

Уже началась работа над следующим этапом благоустройства Поморской набережной. При разработке эскизов учитывались все пожелания местных жителей. Большинство северян в перспективе хотят видеть здесь велосипедные и беговые дорожки, сцену для проведения концертов и фестивалей, а также места для «тихого отдыха».

Дизайнеры собираются и дальше расширять границы уже существующей набережной и продлить ее вдоль берега Туломы до строящегося моста. А на стыке рек Колы и Туломы должен будет открыться ресторан с прекрасным видом на залив. Заведение станет еще одной точкой притяжения северян и туристов.

- Когда я первый раз приехал в Колу, то был удивлен потенциалу этой территории. Года через два здесь будет отличное место для прогулок, занятий спортом, общественной жизни. Мы учитываем абсолютно все факторы, чтобы после ухода строителей это место пользовалось спросом и процветало, - отметил руководитель московского архитектурного бюро Кирилл Теслер, который занимался проектированием набережной. – Мы также не забыли учесть климат и специфику Севера. Так, на территории будет установлено теплое помещение – туристический офис, где можно будет приобрести сувениры, послушать об истории Колы, узнать о других маршрутах по Заполярью, а также выпить чашечку горячего кофе или чая.

Строительство новой набережной оценил и губернатор Андрей Чибис, который отметил, что площадь общественной территории получилась существенно больше, чем изначально закладывалось в проект, поэтому нужно основательно подготовиться ко второму этапу строительства.

- Необходимо учесть множество мелочей, например, установить побольше урн, связать все объекты стилистически, продумать досконально наполнение оставшихся территорий функциональными малыми архитектурными формами. Сделаем так, чтобы это место пользовалось популярностью у жителей любого возраста, - поделился впечатлениями глава региона.

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