Фото дня - Мурманск

На Солнечной горке в Мурманске встречали первый рассвет
Прощай, школа!
Прощай, школа!
Сердце будущего памятника Печной трубе в Мурманске готово
Они пытались... В День Святого Валентина мурманчане зажгли сердце города на ГДЦ "Арктика".
Фотограф из Кировска поймал зимний мираж.
В Мурманске пассажиры толкали троллейбус.
Заброшенный вокзал в Кировске чем-то напоминает Колизей. Фото: Евгений Антонов.
Заброшенный вокзал в Кировске чем-то напоминает Колизей. Фото: Евгений Антонов.
Радуга в небе над Мурманском
Мурманск встретил парад Победы с портретами фронтовиков
Мурманск накрыло «НаМОДнение»
Мурманск в третий раз написал "Тотальный диктант"!
Мурманск в сильный снег вышел на митинг в честь присоединения Крыма
Жители Мурманской области присоединились к "Лыжне дружбы"
Богалий вручила награды
Весна пришла, весне дорогу! В Ловозеро гонят оленей
Флешмоб на площади Пять Углов, посвященный Дню Святого Валентина.