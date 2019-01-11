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Фото дня - Мурманск
11 января на сопке «Солнечная горка» собралось более тысячи. К сожалению, плотные облака помешали увидеть солнечные лучи, но это нисколько не испортило настроение участников акции «Первый рассвет».

На Солнечной горке в Мурманске встречали первый рассвет

25 мая для почти 4-х тысяч мурманских выпускников прозвенел Последний звонок. По традиции из школ, лицеев и гимназий юные мурманчане отправились на главную площадь города. Впереди вчерашних школьников ждут выпускные экзамены и поступление в вузы. А пока - разноцветные воздушные шарики, ленточки через плечо и белые банты. Повезло ребятам с погодой в этом году или нет – вопрос спорный. Затянутое облаками небо выглядит не особо празднично, зато стекающие по щекам слезы можно выдать за капли дождя.

Прощай, школа!

25 мая для почти 4-х тысяч мурманских выпускников прозвенел Последний звонок. По традиции из школ, лицеев и гимназий юные мурманчане отправились на главную площадь города. Впереди вчерашних школьников ждут выпускные экзамены и поступление в вузы. А пока - разноцветные воздушные шарики, ленточки через плечо и белые банты. Повезло ребятам с погодой в этом году или нет – вопрос спорный. Затянутое облаками небо выглядит не особо празднично, зато стекающие по щекам слезы можно выдать за капли дождя.

Прощай, школа!

Строители постарались. Вот только до завершения монумента еще далеко. Его откроют ориентировочно в июне-июле 2017 года. Пока же уровень завершенности не перевалил порога в 50%. Монумент связан с разрушениями, которые понес Мурманск от фашистских бомб.

Сердце будущего памятника Печной трубе в Мурманске готово

Они пытались... В День Святого Валентина мурманчане зажгли сердце города на ГДЦ "Арктика".

Редкое явление наблюдали по дороге на Лапландский заповедник.

Фотограф из Кировска поймал зимний мираж.

"Любишь кататься, люби и троллейбус толкать" - шутят мурманчане, рассматривая снимки попавшего в плен троллейбуса. Из-за штормовой погоды с пятницы автомобилистам пришлось несладко, сотни плотно застряли в снежной каше. В такую беду днем 21 января попал и водитель троллейбуса №3 - "рогатый" забуксовал возле перекрестка проспект Ленина - улица Книповича в Мурманске прямо рядом с остановкой в северном направлении.

В Мурманске пассажиры толкали троллейбус.

20 лет без человека привели здание в полный упадок. Величавое запустение внушает трепет. Заброшенный вокзал в Кировске настолько зрелищный, что туда впору туристов водить. С высоты смотрится словно колизей.

Заброшенный вокзал в Кировске чем-то напоминает Колизей. Фото: Евгений Антонов.

20 лет без человека привели здание в полный упадок. Величавое запустение внушает трепет. Заброшенный вокзал в Кировске настолько зрелищный, что туда впору туристов водить. С высоты смотрится словно колизей.

Заброшенный вокзал в Кировске чем-то напоминает Колизей. Фото: Евгений Антонов.

Вчера грозовой вал подарил Мурманску шикарные облака. А сегодня небо над Заполярной столицей украсила радуга.

Радуга в небе над Мурманском

Столица Заполярья в 71-й раз встретила парад Победы. В этом году северяне выходили на главный проспект города не только со штендерами "Бессмертного полка", но и просто с портретами родственников-фронтовиков. Больше фото в репортаже "КП" с празднования 9 мая в Мурманске .

Мурманск встретил парад Победы с портретами фронтовиков

Мурманск накрыло «НаМОДнение»

Мурманск в третий раз написал "Тотальный диктант"!

Мурманск в сильный снег вышел на митинг в честь присоединения Крыма

12 марта 2016 года в посёлке Раякоски состоялся международный пробег "Лыжня дружбы стран Баренц региона". Эти соревнования проводятся ежегодно с 1994 года. Участником "лыжни" может стать как профессиональный лыжник, так и любитель. Длина трассы 12,5 километров. Она охватывает три страны: Россию, Финляндию и Норвегию.

Жители Мурманской области присоединились к "Лыжне дружбы"

Сегодня в Мурманске в "Долине Уюта" впервые стартовал турнир по биатлону "Кубок Анны Богалий – SKIMIR" среди юношей и девушек 10-15 лет. Участников, болельщиков и организаторов соревнований приветствовали губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Мурманска Алексей Веллер и инициатор турнира – прославленная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий.

Богалий вручила награды

Оленеводы пригнали оленей из тундры на вакцинацию. Село Ловозеро. Мурманская область.

Весна пришла, весне дорогу! В Ловозеро гонят оленей

У гостиницы "Арктика" десятки северян в форме сердца выстроились с воздушными шарами в руках и отпустили их в небо. 14.02.2016.

Флешмоб на площади Пять Углов, посвященный Дню Святого Валентина.
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