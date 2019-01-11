Фото дня - Мурманск

На Солнечной горке в Мурманске встречали первый рассвет

Прощай, школа!

Прощай, школа!

Сердце будущего памятника Печной трубе в Мурманске готово

Они пытались... В День Святого Валентина мурманчане зажгли сердце города на ГДЦ "Арктика".

Фотограф из Кировска поймал зимний мираж.

В Мурманске пассажиры толкали троллейбус.

Заброшенный вокзал в Кировске чем-то напоминает Колизей. Фото: Евгений Антонов.

Заброшенный вокзал в Кировске чем-то напоминает Колизей. Фото: Евгений Антонов.

Радуга в небе над Мурманском

Мурманск встретил парад Победы с портретами фронтовиков

Мурманск накрыло «НаМОДнение»

Мурманск в третий раз написал "Тотальный диктант"!

Мурманск в сильный снег вышел на митинг в честь присоединения Крыма

Жители Мурманской области присоединились к "Лыжне дружбы"

Богалий вручила награды

Весна пришла, весне дорогу! В Ловозеро гонят оленей

Флешмоб на площади Пять Углов, посвященный Дню Святого Валентина.