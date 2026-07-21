Жителя Полярных Зорь задержали за нападение с ножом на знакомого

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Полярных Зорях задержали 50-летнего местного жителя, который ударил ножом знакомого, причинив ему тяжелую травму.

«В одной из квартир города двое мужчин распивали спиртное и общались. Во время разговора между ними вспыхнул конфликт: гость схватил кухонный нож и ударил 47-летнего хозяина квартиры в грудь», - сообщили в УМВД региона.

Пострадавшего госпитализировали. Медики квалифицировали полученное ранение как тяжкий вред здоровью.

Злоумышленником оказался ранее судимый за разбой житель Полярных Зорь. Тот признал свою причастность к произошедшему.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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