На автодороге «Пушной - Тайбола» пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Вечером 20 июля в Кольском округе произошло ДТП, в котором погиб человек. Авария случилась на третьем километре автодороги «Пушной - Тайбола».
«Водитель 1959 года рождения, управляя Chevrolet Niva», был пьян. В месте, где обгон был запрещен, он выехал на встречную полосу, съехал на обочину и наехал на пешехода, двигавшегося в попутном направлении», - сообщили в УМВД региона.
Пешеход 1958 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Напомним: под Кировском перевернулась маршрутка №102, среди пострадавших - ребенок.
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