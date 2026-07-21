В Североморске из горящего дома на улице Авиаторов спасли трех человек

Фото: Специальное управление ФПС №48 МЧС России / vk.ru/sufps48mchs

Днем 20 июля в Североморске случился пожар в жилом доме на улице Авиаторов, 9. К моменту прибытия огнеборцев шел черный дым из-под кровли здания.

«На тушение пожара направили четыре единицы пожарной техники, задействовали 11 человек личного состава. Были спасены три человека», - сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, огнем и высокой температурой повреждено пароизоляционное укрывное полотно и труба холодного водоснабжения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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