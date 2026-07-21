Центры здоровья в Мурманской области ждет масштабная перезагрузка

До конца года в центре планируют установить отечественный диагностический комплекс «АнгиоСкан». Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области продолжают развивать систему профилактической медицины. Так, в регионе обновят работу Центров здоровья и внедрят современное оборудование, которое поможет выявлять заболевания еще до появления первых симптомов.

На базе Мурманского областного медцентра действующий Центр здоровья ждет масштабная перезагрузка. Здесь начнут оценивать биологический возраст пациентов и давать индивидуальные рекомендации по образу жизни.

До конца года в центре планируют установить отечественный диагностический комплекс «АнгиоСкан». Он позволяет выявлять ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний еще до появления жалоб или повышения артериального давления.

Кроме того, в Мурманске появятся три диагностических комплекса GigaDoc. Они смогут анализировать физиологические показатели человека, определять пульс, индекс массы тела, вариабельность сердечного ритма и оценивать риски развития сахарного диабета второго типа и других заболеваний.

«Мы будем делать акцент на том, чтобы сохранять здоровье людей и профилактировать возможные заболевания не на стадии риска, а значительно раньше», - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Напомним: в Мурманской области «СОПКИ.СПОРТ» станут доступны северянам до 45 лет.

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