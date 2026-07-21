В Мурманске отметят завершение полярного дня фестивалем на Семеновском озере

Местом проведения станет смотровая площадка у нового Домика моржей. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, на Семеновском озере в Мурманске пройдет фестиваль под открытым небом «Пошумим на Семечке». Праздник будет посвящен завершению полярного дня, сообщили в правительстве Мурманской области.

Местом проведения станет смотровая площадка у нового Домика моржей.

С 17.30 до 19.30 для гостей выступит мурманская певица Дарья Блиндер с вокальным перформансом. Кроме концерта, организаторы подготовили интерактивные площадки. Посетители смогут поиграть в «Лазер Тарк», снять ролик на «Видео спиннере», поучаствовать в росписи магнитов и брелоков, сделать аквагрим и попробовать другие развлечения.

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