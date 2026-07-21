Рисунки детей из Мурманска отправились в космос на ракете «Союз»

Во время творческих занятий в онкологическом отделении дети нарисовали свои мечты, а затем эти работы вошли в международный коллаж, который разместили на корпусе ракеты. Фото: Благотворительный фонд «Юнити»

Четыре пациента Мурманской областной детской клинической больницы стали участниками международного проекта «Ракета Мечты II». Рисунки юных северян нанесли на корпус ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая успешно стартовала с космодрома Байконур.

Дети, проходящие лечение от онкозаболеваний, не только увидели запуск ракеты, но и побывали на Байконуре. Поездка прошла под постоянным медицинским сопровождением. Вместе с ребятами находился врач-онколог Мурманской областной детской клинической больницы Ярослав Олейник.

Для участников подготовили экскурсии по космодрому, встречи с представителями космической отрасли и космонавтами. Кульминацией поездки стало наблюдение за стартом ракеты со специальной смотровой площадки.

«Проект «Ракета Мечты» - это один из инструментов реабилитации, который подарил нашим маленьким пациентам веру в чудо, мотивацию и силы для дальнейшего лечения», - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Подготовка к проекту началась еще весной. Во время творческих занятий в онкологическом отделении дети нарисовали свои мечты, а затем эти работы вошли в международный коллаж, который разместили на корпусе ракеты.

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