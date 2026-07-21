Житель Мурманска погасил долги в 6 млн после запрета на сделки с недвижимостью

Житель Мурманска полностью погасил долги по налогам, а именно 6 миллионов рублей, после того, как судебные приставы ограничили сделки с его недвижимостью. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Мурманска полностью погасил долги по налогам, а именно 6 миллионов рублей, после того, как судебные приставы ограничили сделки с его недвижимостью.

«Мужчину уведомили о необходимости добровольно погасить долг и предупредили, что в противном случае ему придется заплатить исполнительский сбор в 720 тысяч рублей, а имущество могут продать в счет погашения задолженности», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Пристав наложил запрет на регистрационные действия с двумя объектами недвижимости должника, и принятые меры дали результат: не дожидаясь окончания срока для добровольного исполнения, северянин оперативно оплатил всю сумму долга.

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