В Мурманске по итогам фестиваля «РОСТ» появились 12 новых муралов

Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске завершился фестиваль уличного искусства «РОСТ», который проходил с 4 по 19 июля. За две недели художники из разных регионов России создали в городе 12 новых монументальных работ.

Главной темой фестиваля в 2026 году стало тепло. Авторы посвятили свои работы человеческим отношениям, северному гостеприимству и внутренней силе жителей Заполярья, представив собственное художественное осмысление этой идеи.

Новые муралы появились в разных районах города и стали частью городской среды.

«За годы проведения фестиваль «РОСТ» стал важным культурным событием региона и одним из инструментов формирования современного облика Мурманска. Масштабные настенные росписи не только украшают фасады зданий, но и помогают формировать узнаваемый образ столицы Кольского Заполярья», - отметили в минграде Мурманской области.

Фестиваль завершился торжественной церемонией закрытия, ставшей итогом двух недель творческой работы и общения художников, организаторов и жителей города.

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