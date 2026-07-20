В Мурманской области «Сопки. Спорт» станут доступны северянам до 45 лет

Изменения должны вступить в силу уже ориентировочно со следующего понедельника, 27 июля. Фото: СОПКИ.СПОРТ / vk.ru/sopki.sport51

В Мурманской области расширят возрастную категорию жителей, которые смогут бесплатно заниматься в пространствах «Сопки. Спорт». Такое поручение губернатор Андрей Чибис дал на оперативном совещании в правительстве региона.

«Узнал, что ВОЗ продлила возраст молодежи до 45 лет. Считаю правильным продлить работу «Сопок» для людей, которым не исполнилось 46 лет. У них должна быть возможность там позаниматься», - заявил Андрей Чибис.

Изменения должны вступить в силу уже ориентировочно со следующего понедельника, 27 июля.

Сейчас бесплатно заниматься в «Сопках. Спорт» могут жители Мурманской области в возрасте до 35 лет, а также пенсионеры.

Напомним: жители Нивского просят создать у них пространство «СОПКИ».

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