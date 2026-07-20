В Мурманской области «Сопки. Спорт» станут доступны северянам до 45 лет

В Мурманской области расширят возрастную категорию жителей, которые смогут бесплатно заниматься в пространствах «Сопки. Спорт». Такое поручение губернатор Андрей Чибис дал на оперативном совещании в правительстве региона.
«Узнал, что ВОЗ продлила возраст молодежи до 45 лет. Считаю правильным продлить работу «Сопок» для людей, которым не исполнилось 46 лет. У них должна быть возможность там позаниматься», - заявил Андрей Чибис.
Изменения должны вступить в силу уже ориентировочно со следующего понедельника, 27 июля.
Сейчас бесплатно заниматься в «Сопках. Спорт» могут жители Мурманской области в возрасте до 35 лет, а также пенсионеры.
Напомним: жители Нивского просят создать у них пространство «СОПКИ».
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