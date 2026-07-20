В Апатитах задержали рецидивиста с синтетическим наркотиком

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой менее одного грамма. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Апатитах полицейские задержали 38-летнего северянина, который незаконно хранил синтетический наркотик. Во время проверки правоохранители остановили подозреваемого и досмотрели его автомобиль.

В подлокотнике водительского сиденья полицейские обнаружили бумажный сверток с белым веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой менее одного грамма.

«В ходе допроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что запрещенное вещество купил для личного употребления», - сообщили в региональном УМВД.

В отношении апатитчанина который ранее уже был судим за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»).

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