Мурманская область вошла в топ-15 регионов России по развитию ипотеки

Аналитики оценивали количество ипотечных кредитов, выданных за последний год, в расчете на тысячу жителей экономически активного населения. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская область заняла 12-е место в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки. Исследование подготовили «РИА Новости».

Аналитики оценивали количество ипотечных кредитов, выданных за последний год, в расчете на тысячу жителей экономически активного населения. В Мурманской области этот показатель составил 19,5 кредита на тысячу человек. Доля просроченной задолженности по ипотеке в регионе составляет 0,77%. В среднем северяне берут под жилье кредит в 3,4 млн рублей.

В лидерах по развитию ипотеки - Тува, Ямало-Ненецкий округ и Якутия. В аутсайдерах - Ингушетия, Дагестан и Чечня.

Ранее Кольское Заполярье возглавило рейтинг по доступности жилья. По расчетам экспертов, семье с одним ребенком и средними доходами потребуется около 2,1 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров без оформления ипотеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru