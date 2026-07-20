Жителей Мурманской области приглашают на «Пижамный забег» в Коле

Спортивное мероприятие пройдет на Поморской набережной, сообщили организаторы. Фото: Кольский СПОРТ / vk.ru/club11216210

В Коле в ночь с 1 на 2 августа состоится VI традиционный забег «Сон в Олимпийскую ночь». Спортивное мероприятие пройдет на Поморской набережной, сообщили организаторы.

К участию приглашают всех любителей бега. Главной особенностью старта остается необычный дресс-код: участникам предлагают выйти на дистанцию в пижамах, ночных сорочках, кигуруми или халатах.

«Также приветствуются тематические аксессуары - бигуди, ночные колпаки, маски для сна, подушки и пледы. Для безопасности стоит выбрать удобную спортивную обувь», - отметили в мэрии Кольского округа.

Для участия необходимо заранее пройти регистрацию.

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