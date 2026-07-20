В Кировске погибла женщина после ссоры со знакомым

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Кировске арестовали 49-летнего местного жителя, который подозревают в убийстве своей знакомой. Трагедия произошла днем 7 июля в квартире одного из домов на улице Комсомольской.

«Мужчина находился в гостях вместе со своей знакомой и был пьян. Во время конфликта он схватил нож и дважды ударил женщину - в грудь и живот. От полученных ранений 56-летняя жительница Кировска скончалась на месте спустя непродолжительное время», - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Следователи предъявили мужчине обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На время расследования его взяли под стражу.

По уголовному делу назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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