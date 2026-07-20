«На берегу осталась 12-летняя дочь». Турист из Москвы умер во время снорклинга в Баренцевом море

По факту гибели жителя Москвы следователи Кольского района проводят процессуальную проверку. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 18 июля в Мурманской области произошла трагедия во время снорклинга - плавания с маской и дыхательной трубкой.

«Во время в районе входа в губу Ура Баренцева моря одному из туристов стало плохо, впоследствии он умер. На берегу осталась 12-летняя дочь», - рассказали в Telegram-канале «Курорты Кольского края» (16+).

По факту гибели жителя Москвы следователи Кольского района проводят процессуальную проверку.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - уточнили «КП»-Мурманск» в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Напомним: после ДТП с перевернувшейся по пути в Кировск маршруткой госпитализированы трое.

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