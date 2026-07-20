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НовостиПроисшествия20 июля 2026 9:07

«На берегу осталась 12-летняя дочь». Турист из Москвы умер во время снорклинга в Баренцевом море

Мурманские следователи проводят проверку по факту гибели туриста во время снорклинга
Наталья ЛОБАНОВА
По факту гибели жителя Москвы следователи Кольского района проводят процессуальную проверку.

По факту гибели жителя Москвы следователи Кольского района проводят процессуальную проверку.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 18 июля в Мурманской области произошла трагедия во время снорклинга - плавания с маской и дыхательной трубкой.

«Во время в районе входа в губу Ура Баренцева моря одному из туристов стало плохо, впоследствии он умер. На берегу осталась 12-летняя дочь», - рассказали в Telegram-канале «Курорты Кольского края» (16+).

По факту гибели жителя Москвы следователи Кольского района проводят процессуальную проверку.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - уточнили «КП»-Мурманск» в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Напомним: после ДТП с перевернувшейся по пути в Кировск маршруткой госпитализированы трое.

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